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Сирия заявила о «враждебной атаке» на свои базы

Военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия вечером 29 апреля. Как сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный военный источник, они подверглись «враждебной атаке», с чьей именно стороны не уточняется.

Одной из целей атак стала армейская база, известная как Бригада 47, передает Reuters со ссылкой на источник из числа сил оппозиции. Это место известно как центр вербовки иранских боевиков-сибитов, сражающихся вместе с силами президента Сирии Башара Асада.

Собеседник в разведсообществе отметил, что многочисленные ракетные удары поразили несколько командных пунктов, что привело к десяткам ранений и жертв.