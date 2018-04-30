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Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд, сообщает BBC. Отмечается, что на Радд оказывалось давление по миграционным вопросам.

Речь идет об объявлении вне закона некоторых мигрантов первой волны, прибывших из стран Карибского бассейна более полувека назад. Их именуют по названию корабля, на котором в 1948 г. в Лондон прибыли первые иммигранты, чтобы пополнить нехватку рабочей силы в стране – Windrush.

Радд обвиняют в том, что ее ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и ей самой было об этом известно. Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, ранее неоднократно призывавшая Радд к отставке, одобрила ее решение уйти в отставку.

Накануне Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд на имя Терезы Мэй от 2017 г. в котором ставится цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.