Политика

Новости

Несколько десятков человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

Не менее 29 человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана, еще более 40 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Оба взрыва произошли в одном районе Кабула, где расположены правительственные здания, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартиру разведслужбы Афганистана. Также в непосредственной близости от места взрыва находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане и посольство США.

Первый взрыв устроил террорист-смертник на мотоцикле. Второй прогремел спустя 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, замаскированный под оператора.

В результате второго взрыва погибли как минимум семь журналистов, в том числе фотограф агентства AFP, а также корреспондент и оператор афганского телеканала 1TV. СМИ подтвердили информацию о гибели своих сотрудников.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», сообщает AFP.