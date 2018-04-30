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В Москве начался митинг против блокировки Telegram

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.

По данным проекта «Белый счетчик», к 14.00 на территорию проведения митинга прошли 3300 человек. «Скорость пропуска через рамки медленная. Большая плотность на подходе за рамками», – отмечается в сообщении «Белого счетчика.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье призвал москвичей принять участие в митинге. По его мнению, это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию.

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров во «В контакте».