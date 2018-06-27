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Суд приостановил решение «Яблока» заблокировать выдвижение Митрохина в мэры

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение федерального бюро «Яблока» об отмене выдвижения Сергея Митрохина кандидатом от партии на выборы мэра Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Официальное заседание по иску Сергея Митрохина назначено на 2 июля.

По словам Митрохина, такое решение суда позволяет ему продолжать сбор подписей муниципальных депутатов, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах, если решение суда будет принято в его пользу. Партия же рассматривает принятые обеспечительные меры как вмешательство государства во внутреннюю жизнь «Яблока». «Это грубо нарушает закон. В ближайшее время партия обжалует данное определение Замоскворецкого суда в Московский городской суд», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе бюро.

В пятницу, 22 июня, большинство делегатов конференции московского отделения «Яблока» проголосовали за выдвижение Митрохина на выборы мэра Москвы. Однако, как сообщили в пресс-службе партии, кандидат нарушил устав и его выдвижение не было согласовано ни федеральным бюро, ни его исполкомом. 26 июня Митрохин подал в суд на «Яблоко», обвинив федеральное руководство в дискредитации партии.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.