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Федор Конюхов попросил помощи Путина в экспедиции на дно Марианской впадины

Путешественник Федор Конюхов и депутат Госдумы Артур Чилингаров готовят погружение в Марианскую впадину. Об этом сообщил Конюхов во время награждения орденом Почета в Кремле в среду. Он попросил помощи в подготовке экспедиции у президента Владимира Путина, который вручил ему награду. Погружение в Марианскую впадину позволит установить флаг России в самом глубоком месте на планете, вывести Россию на первое место в изучении океана, пообещал путешественник.

Конюхов известен тем, что совершил кругосветный перелет на воздушном шаре за 11 дней. Путешественник вылетел из австралийского города Нортхэма 11 июля 2016 г. и приземлился в 160 км от точки вылета 23 июля.

Эти 11 суток он провел в кабине размером 2 х 1,8 м. Перед полетом он сообщал, что планирует спать в общей сложности 4 часа в день, время от времени отдыхая по 30–40 минут. Во время полета шар достигал скорости в 240 км/ч и поднимался на высоту 10 600 м.

Конюхов побил предыдущие мировые рекорды скорости кругосветного путешествия на воздушном шаре. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Стиву Фоссетту, который в 2002 г. обогнул Землю на воздушном шаре за 13 дней, следуя примерно по тому же маршруту.

Владимир Путин в батискафе