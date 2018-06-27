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Сейм отменил уголовное наказание за обвинения поляков в преступлениях холокоста

Сейм Польши одобрил отмену уголовной ответственности за обвинения страны и граждан в преступлениях холокоста, сообщает Polska Agencja Prasowa.

По инициативе премьера Матеуша Моравецкого нижняя палата польского парламента проголосовала за изменение закона об Институте национальной памяти, принятого в марте этого года. За изменение закона проголосовали 388 депутатов, 25 против, пятеро воздержались.

Моравецкий подчеркнул, что целью закона об Институте национальной памяти была и останется «защита доброго имени Польши» и «борьба за правду Второй мировой войны и послевоенных лет».

В первоначальном положении сказано, что любой, кто публично обвиняет Польшу или польский народ в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, в других преступлениях против человечности, мира или в военных преступлениях, будет подвергнут штрафу или тюремному заключению на срок до трех лет. Такое же наказание грозило за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни. Резко негативную реакцию закон вызвал в Израиле, США и на Украине.