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Путин и советник Трампа обсудят двусторонние отношения и ЧМ-2018

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее «Интерфакс» сообщал, что Болтон прибыл в Россию для организации встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. О проведении второй личной встречи Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора ранней весной, но встреча до сих пор не состоялась.

Путин перед началом встречи с Болтоном «с сожалением констатировал, что российско-американские отношения находятся не в лучшей форме». Ранее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал состояние двухсторонних отношений «печальным». «Я уже неоднократно публично говорил, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих США», — пояснил Путин. «Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы сможем сегодня поговорить о том, что мы могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения», — сказал президент России.

Болтон также сообщил о желании обсудить возможности улучшения двухсторонних отношений: «Даже и ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры и наши советники встречались, и это было важно для обеспечения стабильности в мире». «Господин Трамп привержен достижению этих целей», — добавил Болтон.

Путин также предложил Болтону поделиться опытом успешного проведения чемпионата мира по футболу, напомнив, что США выиграли право проведения чемпионата мира по футболу в 2026 г. Болтон сказал, что «с удовольствием» узнает о том, как России удается так успешно проводить чемпионат.

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