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Франция потребовала от Греции выдать обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина

Франция объявила в международный розыск и потребовала от Греции выдать россиянина Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. Франция подозревает Винника в отмывании денег. Россиянин сейчас находится в Греции, где его арестовали по запросу США в июле 2017 г. «В Грецию поступил запрос из Франции», – заявил «РИА Новости» адвокат арестованного Тимофей Мусатов.

«Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – сказал адвокат. По его словам, пока будет изучаться запрос Франции, Винник будет находиться в Греции. «После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут также первая инстанция и верховный суд», – пояснил Мусатов, не исключив, что другие страны также могут «присоединиться к делу».

В свою очередь адвокат арестованного Илиас Спирлиадис заявил «Интерфаксу», что Винник отвергает какие-либо обвинения со стороны Франции. В прокуратуре Салоников Винник заявил, что «не имеет связи с Францией».

Выдачи Винника также добивается Россия. В мае 2018 г. он направил в Генпрокуратуру и МВД заявление, в котором признался в кибермошенничестве на 750 млн руб. В явке с повинной он написал, что имел доступ к криптобирже BTC-e и занимался отмыванием денег в особо крупном размере, передавал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Через несколько недель после ареста в Греции Останкинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Винника, после этого Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию.