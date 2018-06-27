Директором по коммуникациям Белого дома может стать экс-президент Fox News
Директором по связям с общественностью Белого дома станет бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн, передает CNBC со ссылкой на два источника.
По их информации, переговоры администрации президента США с Шайном находятся на заключительной стадии. Они длились несколько последних недель. Окончательной договоренности не достигнуто.
Официально Белый дом не комментирует эту информацию.
Шайн уволился из Fox News Channel в мае 2017 г. после обвинений в сексуальных домогательствах. Одна из ведущих телеканала подала в суд на Шайна и на тот момент гендиректора Fox News Роджера Эйлса. Она обвинила Шайна в приставаниях, а Эйлса - в поощрении недопустимых действий.
До марта этого года директором по связям с общественностью Белого дома был Хоуп Хикс. Сейчас должность никем не занята.