Директором по коммуникациям Белого дома может стать экс-президент Fox News

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BBC рассказала о показаниях Сечина на закрытом заседании по делу Улюкаева

Русская служба BBC узнала, о чем говорил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналистам удалось ознакомиться с изложенными в документе показаниями Сечина. Их подлинность телерадиокомпании подтвердили три источника, знакомые с материалами дела.

По данным ВВС, Сечин на суде рассказал, как Улюкаев вымогал у него $2 млн во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 г. По словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти». «Роснефть» приобрела госпакет «Башнефти» в октябре 2016 г. за 330 млрд руб.

Просьба вызвала у Сечина удивление, следует из документов. «При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», – приводятся слова Сечина в определении суда.

Сечин не отреагировал на просьбу Улюкаева, а возвратившись после командировок, заметил, что на «Роснефть» оказывается давление, следует из его показаний. В качестве доказательства Сечин представил письмо от Улюкаева о приватизации «Роснефти», в котором тот якобы угрожал сорвать сделку. Получив письмо, Сечин «понял о занятой Улюкаевым принципиальной позиции» и в тот же день рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности – вице-президенту компании Олегу Феоктистову, следует из показаний главы «Роснефти».

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.

Главный свидетель обвинения Игорь Сечин на судебном процессе ни разу не появился. Впервые он пришел в суд в апреле, когда Улюкаев обжаловал приговор. Сечин пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме. О том, что Сечин рассказал в суде, раньше не сообщалось.

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