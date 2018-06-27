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Трамп назвал Хельсинки возможным местом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассчитывает узнать, в каком именно городе состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает CNBC. По его словам, возможным местом встречи может быть столица Финляндии Хельсинки.

«Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся с Путиным где-то в ближайшее время», – сказал американский лидер.

Ранее Politico и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Путин и Трамп могут провести встречу в Хельсинки. По информации источника Politico, окончательное решение о месте и времени встречи еще не принято. «Все готовятся, как будто это Хельсинки», – сказал он. В свою очередь австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники назвала возможным местом встречи Вену.