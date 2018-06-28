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Суд арестовал руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца руководителя карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Виктора Ануфриева. «Арестовали на два месяца, до 28 августа», - сказал он.

Следственный комитет возбудил в отношении Дмитриева новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Историка задержали 27 июня. В этот день он ездил на кладбище в деревню Вилгу (21 км от Петрозаводска). По информации источника ТАСС, Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде, так как он покинул пределы Петрозаводска.

Ранее мужчину обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Однако по этим обвинениям суд оправдал его. Дмитриева признали виновным только в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы. В середине июня Верховный суд Карелии отменил приговор суда первой инстанции и направил дело на пересмотр.