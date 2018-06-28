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В конгресс внесли законопроект о принятии в США 51-го штата

В конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о принятии в состав страны 51-го штата – острова Пуэрто-Рико с 2021 г. Копия документа размещена на сайте американского парламента. Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами.

«Это первый шаг, чтобы начать серьезную дискуссию, чтобы определить окончательный политический статус Пуэрто-Рико», – сказала Гонсалес. По ее словам, речь идет о равенстве. На пресс-конференции Гонсалес заявила, что законопроектом предусматривается создание рабочей группы из девяти членов конгресса. Они должны будут определить, какие изменения необходимы для признания Пуэрто-Рико 51-м штатом, передает NBC.

La ESTADIDAD es el único vehículo que encamina y garantiza la IGUALDAD de nuestra gente en #PuertoRico #ElMomentoEsAhora Por eso este proyecto es el comienzo de un nuevo capítulo para la democracia y futuro de nuestra Isla. pic.twitter.com/OTtTNk0xMU — Jenniffer González (@RepJenniffer) 27 июня 2018 г.

Она напомнила, что остров 525 лет назад был колонизирован испанцами и 120 лет назад был признан территорией США. Пуэрто-Рико остается старейшей в мире колонией. По ее словам, жители острова, являясь гражданами США, не платят подоходные налоги, однако они отчисляют налог на зарплату.

Пуэрториканцы не могут избирать членов конгресса и участвовать в выборах президента США.