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В редакции газеты Capital Gazette произошла стрельба

Как минимум четыре человека погибли при стрельбе в редакции американской газеты Capital Gazette в штате Мэриленд, передает телеканал CBS со ссылкой на источники. Подозреваемого в преступлении задержали. Полицейские эвакуировали всех сотрудников издания. The Gazette - местная газета, принадлежащая The Baltimore Sun.

Репортер газеты Фил Дэвис написал в Twitter, что он был в здании, когда произошла стрельба. Он видел, что злоумышленник начал стрелять по сотрудникам газеты через стеклянную дверь.

Телеканал Fox news со ссылкой на шерифа округа сообщил о нескольких погибших. В здании идет обыск.

Газета Baltimore Sun со ссылкой на своих сотрудников сообщила о большом количестве раненых.