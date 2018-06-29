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Цементный гигант Lafarge обвиняется в сотрудничестве с ИГ

Суд Франции возбудил официальное расследование против производителя цемента Lafarge, связанное с работой его завода в Lafarge Cement Syria в сирийской Эль-Джалабии с 2011 по 2014 г. Об этом говорится в сообщении группы LafargeHolcim, созданной позже, в 2015 г., в результате слияния французской Lafarge и швейцарской Holcim.

Lafarge обвиняется в соучастии преступлениям против человечности и в финансировании терроризма, сообщает France24. Так, ее подразделение подозревается в выплате террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) почти 13 млн евро после того, как они захватили район, в котором находился завод французского гиганта. Свое подразделение компания эвакуировала из Сирии в 2014 г.

Первоначальное расследование было проведено по решению совета директоров LafargeHolcim силами независимых юристов. В 2017 г. компания публично признала, что Lafarge Cement Syria предоставляла средства третьим сторонам для передачи с боевиками. Это давало возможность гарантировать безопасность сотрудников и обеспечивать работу завода. Компания признала «неприемлемые индивидуальные ошибки». Отчет, включающий более 260 000 документов, был передан для расследования властям Франции.

Расследование против Lafarge ведется как против юридического лица, заявил французский судебный чиновник Associated Press. В числе прочего будут расследоваться факты нарушения эмбарго и создание ситуации, представляющей угрозу жизни. Председатель совета директоров LafargeHolcim Бит Хесс, слова которого приводятся в сообщении, заверил, что «ни один из фигурантов расследования сегодня не в компании».

Ранее обвинение в «финансировании террористической организации» и «угрозе жизни других людей» было выдвинуто против исполнительного директора Lafarge Бруно Лафона, руководившего компанией с 2007 по 2015 г., и экс-руководителя сирийского подразделения Христиана Херро. В тех же преступлениях обвиняется и экс-гендиректор Эрик Олсен, возглавивший компанию в 2015 г., но в 2017 г. покинувший ее из-за сирийского скандала.

Не исключено, что деньги Lafarge могли пойти на организацию терактов в Париже. В начале года французский магистрат разрешил знакомиться с ходом расследования ассоциации Life for Paris (Жизнь для Парижа), представляющей интересы семей жертв терактов 13 ноября 2015 г. в Париже. Тогда в столице Франции произошла серия атак: взрыв возле стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей концертного зала «Батаклан», а также нескольких ресторанов.