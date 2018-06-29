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Евросоюз согласовал план борьбы с нелегальными мигрантами

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе в ночь на 29 июня согласовали соглашение по преодолению миграционного кризиса. Об этом в своем твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск. Текст решения приводит пресс-служба Евросовета. Его обсуждение длилось более 14 часов и на короткое время блокировалось Италией, принимающей на себя основной поток беженцев.

Италия настаивала на пересмотре так называемого дублинского соглашения, возлагающего ответственность за прием мигрантов на страну прибытия. Также в подготовленном Италией проекте предлагалось принудительно вводить квоты по приему мигрантов для стран ЕС. Отказ от их выполнения увязывался с сокращением целевого финансирования из бюджета ЕС.

В итоговом документе эти пожелания учтены не были. Дублинское соглашение признается незыблемым. Стороны договорились активизировать работу по пресечению деятельности контрабандистов из Ливии, в частности, за счет усиления ливийской береговой охраны, а также о поддержке Италии и других стран, на которые приходится основной поток нелегалов. «В свете недавнего увеличения потоков в Западном Средиземноморье ЕС будет поддерживать, финансово и иными способами все усилия государств-членов, особенно Испании, а также стран происхождения и транзита, в частности Марокко, в целях предотвращения незаконной миграции», - отмечается в документе.

В соглашении подчеркивается намерение «окончательно нарушить бизнес-модель контрабандистов, тем самым предотвращая трагические потери жизни» за счет устранения самих стимулов, побуждающих мигрантов к рискованным путешествиям. Подписавшие документ 28 лидеров стран ЕС признают проблему нелегальных мигрантов общим делом и констатируют, что с момента предыдущего миграционного кризиса в 2015 г. поток беженцев сократился на 95%.