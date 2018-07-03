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Медведев отправил в отставку руководителя Росприроднадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. Копия документа опубликована на сайте правительства.

«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», - говорится в документе.

В конце июня РБК и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что Сидоров находится в отпуске. После него он уйдет в отставку. «Ожидаем, что 4 июля станет известно имя нового руководителя, который также станет заместителем министра. В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя является Амирхан Амирханов», - говорил источник «РИА Новости».

В середине июня генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».

Сидоров возглавил Росприроднадзор 11 сентября 2015 г. До этого он на протяжении пяти лет был министром природных ресурсов Татарстана.

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