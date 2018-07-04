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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Ростовской области есть погибшие

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде под Еремеевкой Ростовской области, два человека погибли, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда. «По одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде», - сказал он.

Источник в службе скорой помощи подтвердил «Интерфаксу», что погибших двое. «Водитель грузового автомобиля " Камаз " на нерегулируемом железнодорожном переезде в Ростовской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погиб водитель грузовика. Помощник машиниста заблокирован в кабине и признаков жизни не подает», - сказал источник.

Электровоз частично сошел с рельсов, среди пассажиров серьезно пострадавших нет, уточнил он.