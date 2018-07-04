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В доме освобожденного от должности вице-премьера Дагестана прошли обыски

В доме и кабинете освобожденного от должности вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева проходят обыски по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщило агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник. «Ранее в отношении теперь уже освобожденного от занимаемой должности первого вице-премьера Дагестана Алиева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий», - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду врио главы Дагестана Владимир Васильев на совещании в Махачкале объявил об увольнении Алиева.

После назначения Васильева врио главы Дагестана осенью 2017 г. в республике прошли беспрецедентные зачистки. В начале года были арестованы премьер Абдусамад Гамидов, два его заместителя, бывший министр образования и мэр Махачкалы. Практически во всех госорганах прошли прокурорские проверки, ситуацию проинспектировали лично председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Новым премьером Дагестана стал министр экономики Татарстана Артем Здунов. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», - заявил в марте по поводу происходящего в республике президент России Владимир Путин.

Генерал МВД Владимир Васильев, бывший до назначения в Дагестан лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме, в конце 1990-х гг. возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а затем курировал в Совбезе контртеррористическую операцию на Кавказе.