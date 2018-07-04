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Водитель сбил шесть пешеходов на переходе в Сочи

Водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил шестерых пешеходов у остановки общественного транспорта в поселке Дагомыс Лазаревского района Большого Сочи, передало агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник. По имеющейся информации, один человек погиб на месте.

«ЧП произошло около часа назад у остановки «Чайная фабрика», - отметил собеседник агентства. По его словам, автомобиль выехал на тротуар у пешеходного перехода. «Один погиб на месте, остальных госпитализировали, двоих - в реанимацию», - уточнил он.

По данным главного управления МВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля - местный житель. Он ехал из центрального Сочи и, заснув за рулем, через полосу встречного движения выехал на тротуар с пешеходами в районе пешеходного перехода. Сбив людей, его автомобиль на большой скорости столкнулся с двигавшимся по своей полосе Nissan Micra. «В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении МВД.

Виновник инцидента 1995 года рождения жив, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, иностранных граждан среди пострадавших нет.

В Сочи на стадионе Фишт 7 июля состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу сборных России и Хорватии. Сборная Хорватии прибыла в Сочи в понедельник, сборная России прибудет 5 июля. В минувшую субботу в ДТП в Сочи погиб болельщик из Индии, приехавший на матч Уругвай - Португалия, при столкновении автомобиля с автобусом по дороге в Красную Поляну. Его тело отправлено на родину.