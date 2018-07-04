Политика

Новости

Бывший вице-премьер Дагестана задержан после обысков и снятия с должности

Сотрудники правоохранительных органов задержали уволенного сегодня же первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, сообщило агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

«После проведения обысков в доме и кабинете Алиева, его взяли под стражу. Он сначала был допрошен сотрудниками спецслужб. Сейчас задержан, и его должны поместить в изолятор временного содержания», - сказал собеседник.

Сегодня утром врио главы Дагестана Владимир Васильев уволил вице-премьера Дагестана Алиева, после чего в его доме и кабинете прошли обыски. По данным агентства, следственные действия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Рамазан Алиев был назначен на пост первого вице-премьера Дагестана менее полугода назад. До начала 2013 г. он работал начальником инспекции ФНС по Ленинскому району Саратов. Его переезд в Дагестан был связан с экс-главой республики Рамазаном Абдулатиповым, при котором Алиев возглавил республиканскую администрацию.

После назначения Васильева врио главы Дагестана осенью 2017 г. в республике прошли беспрецедентные зачистки. В начале года были арестованы премьер Абдусамад Гамидов, два его заместителя, бывший министр образования и мэр Махачкалы. Практически во всех госорганах прошли прокурорские проверки, новым премьером Дагестана стал министр экономики Татарстана Артем Здунов. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», - заявил в марте по поводу происходящего в республике президент России Владимир Путин.