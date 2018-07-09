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Вукоевича исключили из сборной Хорватии за ролик со словами «слава Украине»

Хорватский футбольный союз (HNS) исключил помощника тренера Огнена Вукоевича из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении HNS.

HNS также в сообщении принес извинения россиянам за действия Вукоевича. Там же отмечается, что сам Вукоевич и футболист Домогой Вида извиняются за свои заявления, не предполагавшие «наличия политических коннотаций, но которые, к сожалению, оставили место для таких толкований».

Защитник сборной Хорватии Вида, забивший гол в матче против России, после игры записал с Вукоевичем видео. На нем они говорят: «Слава Украине! Эта победа для «Динамо» и Украины. Хорватия, вперед!». Оно было выложено в Instagram Вукоевича, его опубликовало украинское издание FootballHub. Есть ли сейчас видео в Instagram Вукоевича – неизвестно, потому что аккаунт закрыт. FIFA также ранее вынесла предупреждение Виде, сообщал «Спорт-экспресс».

Вукоевич и Вида в разное время выступали за киевское «Динамо».

В субботу, 7 июля, в Сочи прошел матч сборных России и Хорватии. Основное и дополнительное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, победу хорватам принесла серия послематчевых пенальти.

Слезы после матча России и Хорватии