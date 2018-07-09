Матч Россия – Хорватия посмотрел по ТВ каждый пятый житель России

Mediаscope считает только тех зрителей, которые смотрели передачу по домашнему телевизору Anton Vaganov / Reuters

Матч Россия – Хорватия в среднем смотрел по ТВ каждый пятый житель в крупных городах страны (рейтинг передачи), следует из предварительных данных аналитической компании Mediascope, опубликованных «Первым каналом» (данные по людям старше 4 лет в городах с населением более 100 000 человек). Именно «Первый» показывал трансляцию в прямом эфире вечером в субботу, 7 июля. Данные о том, сколько жителей крупных городов посмотрели хотя бы одну минуту трансляции (охват передачи), пока не опубликованы. Из всех зрителей, которые в субботу вечером включили телевизор, за игрой национальной сборной с Хорватией наблюдали 63,4% (доля передачи).

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. ЧМ-2018 проходит в России, финал пройдет в середине июля. Сборная России впервые в истории играла в четвертьфинале ЧМ.

Каждый матч сборной России собирает все большую аудиторию, и игра с Хорватией не стала исключением – это самая рейтинговая трансляция ЧМ-2018. Также эта игра вытеснила трансляцию матча Россия – Испания на этом чемпионате (тот матч показывал канал «Россия 1») из топ-3 самых рейтинговых спортивных трансляций на национальном ТВ за последние 20 лет. Более высокие рейтинги были только у трансляций игры сборной России против Испании на чемпионате Европы по футболу в 2008 г. и у игры нашей сборной против Японии на чемпионате мира по футболу в 2002 г. (рейтинги 25,1% и 21% соответственно).

Впрочем, на официальной странице в Facebook представители «Первого» отмечают, что у данных по смотрению игры с Хорватией огромная погрешность: Mediаscope считает только тех зрителей, которые смотрели передачу по домашнему телевизору, но огромное число людей наблюдали за этой трансляцией в ресторанах, спортбарах и фан-зонах. Также в телерейтинге не учтены зрители, проживающие в городах России с населением менее 100 000 человек, и зрители, которые смотрели игру через интернет – на смартфонах и компьютерах.

Слезы после матча России и Хорватии