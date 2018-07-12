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Керимов пропустил первое после возвращения заседание комитета Совета Федерации

Сенатор Сулейман Керимов не пришел на заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации работы палаты, в состав которого он входит, сообщил ТАСС. Как отмечает агентство, в четверг должно было пройти первое заседание с участием Керимова после его возвращения из Франции, где он находился под подпиской о невыезде.

Председатель комитета Андрей Кутепов на вопрос о причинах отсутствия Керимова ответить затруднился. Он предположил, что сенатор заболел.

«Мы сегодня все чувствуем себя не очень хорошо. Какой-то вирус, наверное, гуляет», - сказал Кутепов. «Поскольку я вынужден руководить процессом, поскольку меня наделили полномочиями, я хожу [на заседания] вне зависимости от того, температура у меня или нет», - добавил он.

К остальным, по словам Кутепова, в комитете относятся «очень либерально, демократично».

При этом он выразил уверенность, что в пятницу на пленарном заседании Совета Федерации Керимов будет присутствовать.

Керимов – член Совета Федерации от Дагестана с 2008 г. В ноябре 2017 г. его задержали в Ницце. Французские власти обвинили сенатора в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Керимова выпустили под залог, но при этом обязали сдать паспорт. За время следствия по согласованию с прокурором Керимов несколько раз приезжал в Россию.

В конце июня обвинения с Керимова были сняты. Он получил обратно свои документы и вернулся в Россию. Помощник Керимова Алексей Красовский говорил, что сенатор собирается принять участие во всех мероприятиях в Совете Федерации, на которых он должен присутствовать.

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