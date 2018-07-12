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Суд Татарстана взыскал с МВД за смерть мужчины от пыток 50 000 рублей

Верховный суд Татарстана в четверг постановил взыскать с МВД 50 000 руб. компенсации морального вреда в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер после пыток в городском отделе полиции «Юдино», сообщает правозащитная организация «Зона права». Сумма увеличена в пять раз по сравнению с ранее присужденной Кировским райсудом Казани компенсацией по этому делу в размере 10 000 руб. Дроздов просил о компенсации в 2 млн руб.

«Мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ», – считает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы истца.

Замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов 1 февраля 2012 г. был доставлен в отдел полиции «Юдино» МВД по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок, отмечают в «Зоне права». «В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, – указывают правозащитники. – Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений». Вскоре Дроздов умер. Видеозапись пыток доступна на YouTube.

Через восемь месяцев после произошедшего правозащитники добились возбуждения уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении полицейских. Правоохранительные органы четыре раза выносили постановление об отказе в возбуждении и три постановления о прекращении уголовного дела, которые последовательно признавались судом незаконными.

После регистрации жалобы Сергея Дроздова в ЕСПЧ летом 2017 г. Следственный комитет привлек четверых экс-полицейских в качестве обвиняемых. Дело пятого фигуранта было прекращено в связи с его смертью. Полицейский Сергей Петикин был приговорен к четырем годам лишения свободы условно, другие полицейские – Алексей Пекитин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по три с половиной года условно. Каждому суд назначил испытательный срок в три года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на аналогичный период.