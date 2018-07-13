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Финляндия ввела погранконтроль с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Финляндия восстановит временный контроль на своих границах с другими странами Евросоюза для обеспечения безопасности на период встречи в Хельсинки президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает финское правительство.

Погранконтроль внутри шенгенской зоны запускается 13 июля с 12.00 и будет снят 17 июля также в полдень. Встреча лидеров двух стран в финской столице запланирована на 16 июля.

Усиленные контрольные меры затронут не всех пассажиров – они будут применяться в отношении граждан, которые вызовут подозрение спецслужб. Дополнительные документы при пересечении границы не потребуются, однако пассажиры должны быть готовы к контролю, уточняется в сообщении. Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки и портам столицы Финляндии и Турку.

Финляндия на востоке граничит с Россией, на севере – с Норвегией, на северо-западе – со Швецией, на юге имеет морскую границу с Эстонией.

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