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Лавров назвал идеальный итог предстоящей встречи Трампа и Путина

Если бы президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились «о возобновлении каналов по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся», то это был бы успешный итог их встречи. Такое мнение высказал в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы могли бы работать над сближением подходов к решению этих проблем», — отметил он. По его словам, Москве и Вашингтону нужно начать вести переговоры по тем темам, где наши страны могут сотрудничать в интересах друг друга и международного сообщества, например, по вопросу стратегической стабильности.

«Успехом будет, если мы начнем нормально общаться», — добавил Лавров, уточнив, что сейчас практически все каналы коммуникации заморожены. Ранее они использовались, например, для общения между США и Россией по таким вопросам, как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане.

По словам Лаврова, сейчас же происходят только «отдельные встречи дипломатов и военных». Переговоры идут по вопросам сирийского и украинского конфликтов. При этом существенного прогресса по украинскому вопросу достигнуто не было, так как Вашингтон не хочет пересмотреть минские соглашения, лежащие в основе урегулирования конфликта на Украине.

Первая полноценная встреча Трампа и Путина состоится днем 16 июля в Хельсинки. Сначала лидеры двух стран проведут встречу тет-а-тет, после переговоры будут проходить в расширенном составе.