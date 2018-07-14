CNBC узнал об успешном испытании российского гиперзвукового комплекса «Кинжал»

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По информации источников, испытания комплекса проводились три раза, последний раз в июле этого года. Испытания самой ракеты с МиГ-31 всего проводились 12 раз. Последний раз ракета типа «земля - воздух» достигла цели, пролетев расстояние в 500 миль (около 804 км). Россия собирается тестировать ракету также при помощи стратегических бомбардировщиков, уточняет телеканал. По оценкам его источников, новое вооружение будет готово к применению к 2020 г. Как отмечает телеканал, новое вооружение станет «значительным дополнением к арсеналу Кремля».
В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможность сокращения ядерного оружия.
В марте в сенате генерал ВВС США, командир стратегического командования США STRATCOM Джо Хайтен говорил, что Россия и Китай активно ведут разработки гиперзвукового оружия. «Мы видим, как они тестируют возможности такого оружия», - заявлял он. По его словам, нельзя отрицать тот факт, что это оружие может быть применено против США. Сейчас американские власти должны проводить политику сдерживания в отношении этого типа вооружения, отмечал он. Как отмечает CNBC, США на данный момент не имеют средства защиты от «Кинжала», скорость полета ракет которого в 10 раз превышает скорость звука.
Впервые о гиперзвуковом комплексе «Кинжал» во время послания Федеральному собранию рассказал Путин. Был показан видеоролик с пуском гиперзвуковой ракеты. По словам главы государства, комплекс приступил к боевому дежурству на территории Южного федерального округа с 1 декабря 2017 г.
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В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта при пожаре погибли 60 человек, передает ТАСС. Строительная техника расчищает площадку от мусора. В субботу будет демонтироваться наружное оборудование с ТЦ. Речь идет о том оборудовании, которое можно вывезти и сохранить, после этого служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле центра. К 16 июлю в Кемерово из Екатеринбурга прибудет специальная техника, которая будет осуществлять разбор самого здания. 19 июля к работам приступит тяжелая техника.
В середине мая местные власти дали разрешение на демонтаж объекта, отдельно стоящего рядом с ТЦ и не пострадавшего при пожаре. В этой части располагалась баня, сауна и автомойка. В тот же день сообщалось о приостановке монтажных работ, однако позже они возобновились. Всего было снесено около половины здания. Далее работы не проводились.
ТЦ «Зимняя вишня» состоит из семи зданий. Они расположены рядом с друг другом. Владельцами этих площадей выступают около 40 собственников. Самым крупным собственником является «Кемеровский кондитерский комбинат», принадлежащий компании «Кондитерус ком». Ранее торговый центр был признан вещественным доказательством по уголовному делу и находился под арестом. После этого он был передан на ответственное хранение мэрии. Кондитерский комбинат и администрация города договорились о безвозмездной передаче в собственность Кемерову недвижимого имущества «Зимней вишни».
Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»
Данил Айкин / ТАСС
В Кемерове 15 мая начали сносить здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня»
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Данил Айкин / ТАСС
Всего в комплекс ТРЦ входят семь строений из кирпича и железобетона. Начать со сноса вспомогательных зданий решили для того, чтобы сделать демонтаж основного здания ТРЦ «максимально безопасным», рассказал представитель екатеринбургской группы «Реформа», которая занимается этими работами
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Александр Патрин / РИА Новости
Генеральный план строительной площадки во время сноса здания ТЦ «Зимняя вишня»
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Александр Патрин / РИА Новости
Сначала со зданий планируется снять облицовку, затем демонтировать железобетонные перекрытия, колонны, ригели и балки
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Данил Айкин / ТАСС
Врио губернатора отметил, что к 1 сентября на месте ТРЦ предполагается открыть сквер. Общественные слушания по этому вопросу начнутся 4 июня, сообщил мэр Кемерова Илья Середюк
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Данил Айкин / ТАСС
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В выходной день в торговом центре находилось много людей. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе много детей. На фото: стихийный мемориал у торгового центра
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Минобороны Южной Кореи в субботу, 14 июля, вызвало военного атташе России из-за нарушений опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ) двумя российскими бомбардировщиками Ту-95МС, передает Yonhap.
Южнокорейское минобороны выразило российской стороне протест из-за данного инцидента. Действия российских бомбардировщиков не способствуют «усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», - заявили в ведомстве. «Так как существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения», - заявил представитель южнокорейского министерства военному атташе России.
Минобороны России 13 июля сообщило, что два стратегических бомбардировщика Вооруженных сил России выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями. На отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.
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«Росатом» приступил к строительству второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш, передает «Интерфакс». В субботу, 14 июля, состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало строительства.
Проектные и строительные работы на площадке ведет «Атомстройэкспорт» - инжиниринговый дивизион «Росатома». Оборудование для АЭС поставляет машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш».
В воскресенье, 8 июля, орган регулирования атомной энергии Бангладеш выдал комиссии по атомной энергии Бангладеш лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС «Руппур». Строительство второго энергоблока осуществляется по российскому проекту.
Заливка бетона под первый энергоблок АЭС «Руппур» произошла 30 ноября 2017 г. Контракт на строительство первой в стране АЭС «Росатом» подписал с Бангладеш в декабре 2015 г. Станция расположена на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд.
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Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии. Глава государства направил президенту Франции поздравительную телеграмму. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин высоко оценивает российско-французские отношения, которые «традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте», - говорится в сообщении. «Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – приводятся слова Путина из телеграммы.
Президент России надеется, что договоренности, которые были достигнуты на переговорах с Макроном в мае, будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем.
Макрон вместе с супругой Брижит должен приехать в Москву в воскресенье, 15 июля. В этот день на стадионе «Лужники» состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. Французская сборная сыграет с командой Хорватии.
Эммануэль и Брижит Макрон прилетели в Петербург к Владимиру Путину
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Если бы президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились «о возобновлении каналов по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся», то это был бы успешный итог их встречи. Такое мнение высказал в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы могли бы работать над сближением подходов к решению этих проблем», — отметил он. По его словам, Москве и Вашингтону нужно начать вести переговоры по тем темам, где наши страны могут сотрудничать в интересах друг друга и международного сообщества, например, по вопросу стратегической стабильности.
«Успехом будет, если мы начнем нормально общаться», — добавил Лавров, уточнив, что сейчас практически все каналы коммуникации заморожены. Ранее они использовались, например, для общения между США и Россией по таким вопросам, как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане.
По словам Лаврова, сейчас же происходят только «отдельные встречи дипломатов и военных». Переговоры идут по вопросам сирийского и украинского конфликтов. При этом существенного прогресса по украинскому вопросу достигнуто не было, так как Вашингтон не хочет пересмотреть минские соглашения, лежащие в основе урегулирования конфликта на Украине.
Первая полноценная встреча Трампа и Путина состоится днем 16 июля в Хельсинки. Сначала лидеры двух стран проведут встречу тет-а-тет, после переговоры будут проходить в расширенном составе.
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Умер предприниматель Петр Офицеров, осужденный вместе с политиком Алексеем Навальным по делу «Кировлеса», сообщила журналистка Евгения Альбац. В ночь на субботу она написала в Facebook: «Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова». РБК Альбац подтвердила, что Офицеров умер, причиной смерти мог стать инсульт.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 8 июля Офицерова госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на свою информацию писало, что у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
Петру Офицерову было 43 года. В конце 90-х он был в партии «Яблоко», потом занялся бизнесом. В 2006 г. он основал компанию «Реал ворк менеджмент», занимавшуюся управлением продажами в компаниях‑клиентах. В 2009 г. создал и возглавил ООО «Вятская лесная компания», которое занималось продажей лесоматериалов.
Широкую известность он получил в 2013 г. как фигурант дела о хищениях имущества госпредприятия «Кировлес». По данным следствия, в 2009 г. Вятская лесная компания приобрела у «Кировлеса» более 10 000 кубометров лесопродукции за 15,5 млн руб. и перепродала их за 17 млн руб. Следствие посчитало, что «Кировлесу» был навязан невыгодный договор с компанией Офицерова и тем самым нанесен ущерб.
Суд приговорил Офицерова к четырем годам колонии. Другой фигурант дела - оппозиционер Алексей Навальный (по версии следствия, он, будучи советником губернатора Кировской области, познакомил руководство «Кировлеса» с Офицеровым) - получил пять лет заключения. Сами они вину отрицали. Обоих взяли под стражу в зале суда, но на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее суд заменил наказание Навальному и Офицерову на условный срок и и штраф в 500 000 руб.
В 2016 г. Верховный суд России в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.
В интервью Meduza в 2016 г. Офицеров рассказывал, что не собирается заниматься политикой, потому что это «все равно, что толочь воду в ступе». «Чтобы заниматься политикой, нужно перевоспитывать людей. А я этим и занимаюсь в той сфере, в которой хорошо разбираюсь, — в области бизнеса. Я помогаю компаниям стать эффективнее, переходить на другой уровень — в этом я вижу свою цель. Когда компания становится лучше, то лучше становится и людям, которые в ней работают. Помогать им — довольно интересная работа. А выступать с политической трибуны я не хочу», - рассказывал он.
Навальный и Офицеров в суде
Ленинский районный суд Кирова 8 февраля вынесет новый приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес»
1/12
Е. Разумный / Ведомости
Навальный и Офицеров не признали вину по предъявленным обвинениям
2/12
Е. Разумный / Ведомости
Прокуроры в ходе судебных прений попросили для Навального пять лет условно, для Офицерова - четыре года условно, а также назначить обоим штраф по 500 000 рублей
3/12
Е. Разумный / Ведомости
Защита попросила подсудимых оправдать
4/12
Е. Разумный / Ведомости
«Судья (Алексей Втюрин) дал разрешение Навальному на выезд из Кирова до оглашения приговора», - сообщили «Интерфаксу» в пятницу в Ленинском районном суде Кирова
5/12
Е. Разумный / Ведомости
Собеседник агентства "Интерфакс" отметил, что подписка о невыезде в отношении Навального остается в силе
6/12
Е. Разумный / Ведомости
В четверг после допроса Офицерова стороной защиты судья Алексей Втюрин сообщил, что ему нужно на прием к врачу, и «в связи с истечением рабочего времени» отложил заседание до 9.00 мск 3 февраля
7/12
Е. Разумный / Ведомости
Алексей Навальный в четверг во время допроса заявил, что ему предъявлено обвинение по политическим мотивам
8/12
Е. Разумный / Ведомости
Адвокаты Навального заявляли о форсировании рассмотрения дела «Кировлеса» в суде. Так, рассмотрение дела об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде дважды откладывалось – в нем занята адвокат Навального Ольга Михайлова
9/12
Е. Разумный / Ведомости
В последнем слове Навальный заявил, что на прошлом рассмотрении дела он говорил, что не остановит свою расследовательскую деятельность
10/12
Е. Разумный / Ведомости
«За эти четыре года я просидел год под домашним арестом, у меня было несколько похожих судов, моего брата посадили в тюрьму, я в основном сидел под подпиской о невыезде. Но тем не менее мы выпустили много расследований», - сказал Навальный (цитата по «Медиазоне»)
11/12
Е. Разумный / Ведомости
В субботу Навальный планирует быть уже в Санкт-Петербурге, где намечено открытие его выборного штаба
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Центробанк России начал проверку после публикации в открытом доступе исходного кода вредоносного программного обеспечения (ПО), которое может привести к новой волне хакерских атак на банки, передает Reuters.
Неизвестные выложили в интернете архив с файлами под названием Pegasus. В архиве содержится исходный код трояна на сайте pastebin.com, позволяющем анонимно размещать исходный код любого ПО. Помимо исходного кода в архиве представлены контактные данные и должности сотрудников десятков российских банков, в их числе Сбербанк, Промсвязьбанк и Металлинвестбанк. К исходному коду прилагается описание того, как обойти банковскую систему по противодействию атакам, размещена информация о том, как происходит процесс передачи платежей через автоматизированное рабочее место клиента ЦБ.
«Банк России в курсе данной ситуации и проводит необходимые мероприятия», - заявили в ЦБ.
Источник Reuters в ЦБ рассказал, что большая часть обнародованной информации устарела. В свою очередь ФинЦЕРТ ЦБ, занимающийся анализом кибератак, рекомендовал другим финансовым учреждениям провести «точечную работу с теми банками, информация о которых есть в выложенном архиве».
Источники «Коммерсанта» утверждают, что выложенное в сеть ПО ранее было использовано группой хакеров Buhtrap при атаке на российские банки. В отчете Group-IB утверждалось, что хакерам тогда удалось похитить у российских банков около 1,8 млрд руб.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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США выдвинули обвинения в адрес 12 лиц, названных сотрудниками ГРУ, за несколько дней до первой полноценной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа для того, чтобы испортить политическую атмосферу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.
«В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 г.», – утверждает МИД. В министерстве считают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует то, чего не было. «Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть демократической партии США ничем не подкреплено», – отметили в российском ведомстве.
По мнению МИДа, влиятельные политические силы США перед встречей Путина с Трампом пытаются «выжать максимум» из очередной «пустышки». Уголовное дело против 12 граждан возбуждено по политическим мотивам, считают в МИДе.
В пятницу, 13 июля, власти США заочно предъявили обвинения 12 офицерам ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Их обвиняют во взломе компьютеров, незаконном получении персональных данных американских политиков и избирателей, а также в краже электронных документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что российские разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США, однако их действия не повлияли на исход выборов.
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Пользователи сервиса Instagram жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса Downdetector. Проблемы наблюдаются у пользователей в крупных американских, европейских и российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Самара).
Сбой в работе сервиса произошел приблизительно в 22 часа. Среди наиболее распространенных жалоб – проблемы с просмотром новостной ленты (55%), вход в аккаунт (20%), еще 24% жалуются на то, что сайт Instagram не загружается.
Ранее сбой в работе Instagram, затронувший российских пользователей, произошел 10 мая. Тогда пользователи жаловались на невозможность открыть приложение, войти в аккаунт и воспользоваться web-версией Instagram.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT о бесперспективности и нелогичности требовать от России вернуть Крым. По его словам, попытки разговаривать с Москвой с такой позиции результата не дадут. В Москве «розовых очков» не носят, сказал Песков. Однако, по его словам, можно рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
«Повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, – оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», – сказал Песков.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
Как отметили третью годовщину присоединения Крыма
Павел Лисицын / РИА Новости
В Екатеринбурге прошел танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс»
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Александр Кряжев / РИА Новости
Митинг «Крымская весна! Мы вместе!» в Новосибирске
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Alexander Polegenko / AP
Митинг в Симферополе
3/9
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Праздничные мероприятия у здания Пушкинской библиотеки в Омске
4/9
Юрий Смитюк / ТАСС
Митинг во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
5/9
Pavel Rebrov / Reuters
Митинг в Севастополе
6/9
Лев Федосеев / ТАСС
Концерт «Крымская весна! Мы вместе!» в Мурманске
7/9
Максим Стулов / Ведомости
Фестиваль «Весна» у здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
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Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело из-за избиения польского дипломата на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемым по делу проходит гражданин России 1983 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК (побои). Помимо этого задержанного обвиняют в совершении административных правонарушений по ч. 6 ст. 11.17 КоАП (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Ранее польский МИД сообщил, что сотрудника министерства избили в самолете во время возвращения из служебной командировки. Сейчас дипломат находится на территории Польши.