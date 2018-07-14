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CNBC узнал об успешном испытании российского гиперзвукового комплекса «Кинжал»

Перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Россия успешно провела испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал», передает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американской разведки.

По информации источников, испытания комплекса проводились три раза, последний раз в июле этого года. Испытания самой ракеты с МиГ-31 всего проводились 12 раз. Последний раз ракета типа «земля - воздух» достигла цели, пролетев расстояние в 500 миль (около 804 км). Россия собирается тестировать ракету также при помощи стратегических бомбардировщиков, уточняет телеканал. По оценкам его источников, новое вооружение будет готово к применению к 2020 г. Как отмечает телеканал, новое вооружение станет «значительным дополнением к арсеналу Кремля».

В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможность сокращения ядерного оружия.

В марте в сенате генерал ВВС США, командир стратегического командования США STRATCOM Джо Хайтен говорил, что Россия и Китай активно ведут разработки гиперзвукового оружия. «Мы видим, как они тестируют возможности такого оружия», - заявлял он. По его словам, нельзя отрицать тот факт, что это оружие может быть применено против США. Сейчас американские власти должны проводить политику сдерживания в отношении этого типа вооружения, отмечал он. Как отмечает CNBC, США на данный момент не имеют средства защиты от «Кинжала», скорость полета ракет которого в 10 раз превышает скорость звука.

Впервые о гиперзвуковом комплексе «Кинжал» во время послания Федеральному собранию рассказал Путин. Был показан видеоролик с пуском гиперзвуковой ракеты. По словам главы государства, комплекс приступил к боевому дежурству на территории Южного федерального округа с 1 декабря 2017 г.