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Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформировании военных кафедр

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании военных учебных центров в вузах, которые сменят учебные военные центры, военные кафедры и факультеты военного обучения. Об этом говорится в базе нижней палаты парламента.

В начале июня правительство предложило заменить несколько существующих видов подразделений военной подготовки в вузах на единый – военные учебные центры. Правила обучения при этом не меняются, студенты, пожелавшие служить в армии после окончания вуза, должны будут, как и раньше, заранее заключать соответствующие контракты. Не изменится ни общее количество обучающихся военным специальностям, ни число офицеров в этих центрах, а значит, дополнительных расходов бюджет не понесет, уверяют авторы законопроекта.

Цель реформирования – оптимизация, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, число выпускников военных учебных центров, которые захотят пойти на службу офицерами, будет расти. Хотя в законопроекте подчеркивается, что создание военных учебных центров не предусматривает увеличения общего числа людей, привлекаемых к военной подготовке.

В 2017 г. около 3000 студентов гражданских вузов заключили контракты с Минобороны на прохождение службы в качестве офицера после окончания учебных военных центров и военных кафедр. Всего в России есть 35 учебных военных центров при крупных университетах и профильных вузах, а также 68 кафедр и факультетов военного обучения.