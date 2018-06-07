Военные кафедры в гражданских вузах будут переименованы

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Сейчас желающих поступить на военную кафедру больше, чем имеется мест ТАСС

Правительство вечером во вторник внесло в Госдуму пакет поправок, унифицирующих систему подготовки офицеров и сержантов в системе гражданского высшего образования. Как говорится в пояснительной записке, поправки к законам «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об основах охраны здоровья граждан» вносятся в соответствии с прошлогодним поручением президента и направлены на повышение эффективности военного обучения в гражданских вузах.

Сейчас в зависимости от размера и близости специальности к нуждам военных существует несколько типов такого обучения: учебные военные центры (в самых крупных и важных для военных вузах), военные кафедры и факультеты военного обучения. Их согласно проекту сменят «структурные подразделения военной подготовки единого вида – военные учебные центры». Правила обучения при этом не меняются, студенты, пожелавшие служить в армии после окончания вуза, должны будут, как и раньше, заранее заключать соответствующие контракты. Не изменится ни общее количество обучающихся военным специальностям, ни число офицеров в этих центрах, а значит, дополнительных расходов бюджет не понесет, уверяют авторы.