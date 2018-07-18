Политика

Новости

МИД назвал цель ареста россиянки в США

Арест в США россиянки Марии Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать ее эффект. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США, - вот настолько это было все подогнано по времени», - сказала Захарова.

По ее словам, МИД считает выдвинутые против Бутиной обвинения необоснованными. «Судя по опубликованным на сайте американского минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно», - добавила Захарова. Ведомство предпринимает все возможные действия для защиты ее интересов. «Российское посольство в Вашингтоне вступило в контакт с американскими властями, добивается консульской встречи с Марией Бутиной. Возможность такой встречи нам обязаны предоставить», - сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, ФБР в деле Бутиной выполняет политический заказ. В США некие силы «продолжают нагнетать русофобскую истерику», подчеркнула Захарова.

В середине июля суд в Вашингтоне арестовал Бутину по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации. Позже минюст США расширил обвинения в отношении нее. Ей были предъявлены обвинения по статье «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной в США грозит до 10 лет тюрьмы. В американском минюсте считают, что Бутина работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял руководящую должность в Центробанке России. Американская сторона не называла его имени. Однако минюст США сообщил, что в отношении него в апреле 2018 г. были введены санкции.