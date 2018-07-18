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В США прокуратура и минюст потребовали оставить Бутину под стражей до суда

Федеральная прокуратура США направила в суд запрос с требованием оставить задержанную ранее гражданку России Марию Бутину под стражей до начала судебного разбирательства, передает Bloomberg. Сторона обвинения утверждает, что Бутина может попытаться сбежать, если ее отпустят под залог.

Как отмечает агентство, гражданка России предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в среду, 18 июля.

Как пишет Reuters, минюст США в среду направил в суд ходатайство с требованием задержать Бутину до суда. По мнению ведомства, если она останется на свободе, то, скорее всего, обратится к людям в правительстве России за помощью в организации побега.

Минюст считает, что россиянка поддерживает контакты с российскими разведчиками, хранит в своей квартире информацию для нескольких российских агентов. В ее квартире при обыске также была найдена записка, в которой говорилось о том, как отвечать на вопрос о работе на российскую разведку.

Минюст США в понедельник, 16 июля, предъявил обвинения Бутиной в преступном сговоре с целью работы на территории США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. Следствие считает, что она работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее перешел на работу в Центробанк России. Его имя названо не было, однако говорилось, что в отношении него в апреле 2018 г. были введены санкции.

Российское посольство не может добиться встречи с Бутиной с момента ее задержания. Материалы по ее делу засекречены. В США ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Русские шпионы