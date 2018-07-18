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В США прокуратура и минюст потребовали оставить Бутину под стражей до суда

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Федеральная прокуратура США направила в суд запрос с требованием оставить задержанную ранее гражданку России Марию Бутину под стражей до начала судебного разбирательства, передает Bloomberg. Сторона обвинения утверждает, что Бутина может попытаться сбежать, если ее отпустят под залог.

Как отмечает агентство, гражданка России предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в среду, 18 июля.

Как пишет Reuters, минюст США в среду направил в суд ходатайство с требованием задержать Бутину до суда. По мнению ведомства, если она останется на свободе, то, скорее всего, обратится к людям в правительстве России за помощью в организации побега.

Минюст считает, что россиянка поддерживает контакты с российскими разведчиками, хранит в своей квартире информацию для нескольких российских агентов. В ее квартире при обыске также была найдена записка, в которой говорилось о том, как отвечать на вопрос о работе на российскую разведку.

Минюст США в понедельник, 16 июля, предъявил обвинения Бутиной в преступном сговоре с целью работы на территории США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. Следствие считает, что она работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее перешел на работу в Центробанк России. Его имя названо не было, однако говорилось, что в отношении него в апреле 2018 г. были введены санкции.

Российское посольство не может добиться встречи с Бутиной с момента ее задержания. Материалы по ее делу засекречены. В США ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Русские шпионы

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Бизнес
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«Нафтогаз» назвал предварительное условие для переговоров о мировой с «Газпромом»

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«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по спору о транзите при условии, что оно не помешает переговорам по новому газовому контракту, заявил  украинской компании Андрей Коболев.

«Сейчас, когда "Газпром" проиграл и хочет поговорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы делать это в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для Северного потока-2», - цитирует Коболева официальный аккаунт «Нафтогаза» в Facebook.

По мнению компании, сейчас трехсторонний формат выгоден России как «дымовая завеса» для крайне политизированного проекта газопровода в обход Украины.

«На всякий случай: решение арбитража в силе, на задолженность "Газпрома" уже начислено больше полумиллиона долларов процентов, а главный аргумент россиян в апелляции относительно "лингвистической экспертизы" суд тоже отверг», - сообщил официальный Twitter украинской компании.

Накануне в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому конфликту, не принесшие без каких-либо решений. Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, сообщил министр энергетики Росси Александр Новак. «Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, – мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», – подчеркнул министр. До этого об урегулировании споров России и Украины в стокгольмском арбитраже в качестве условия продления транзита через Украину говорил и президент России Владимир Путин.

Причина конфликта компаний - стоимость и объем транзита российского газа через Украину. По контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал – а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачу 1000 куб. м на 100 км. 28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа.

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Бизнес
Новости

Контракт на строительство стартового комплекса для «Ангары» подпишут до августа

Ведомости
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«Роскосмос» до начала августа подпишет документы для строительства второй очереди космодрома «Восточный». Об этом заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В ближайшие две недели мы подпишем контракт на начало строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на "Восточном"», - уточнил Рогозин.

В свою очередь президент России Владимир Путин на совещании с руководством ракетно-космической отрасли ранее поручил ускорить развитие семейства ракет-носителей «Ангара». Первый запуск тяжелой модификации ракеты должен состояться в 2021 г.

«Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"», - заявил глава государства, отметив, что «Ангара» имеет огромное значение для обороноспособности страны.

Невеселые старты

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Политика
Новости

Председатель третьей партии Бундестага рассказал россиянам о вреде санкций

Ведомости
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«Альтернатива для Германии» (АдГ) - единственная на сегодня политическая сила в Германии, которая выступает за отмену антироссийских санкций и признание Крыма территорией России, заявил в среду на пресс-конференции в Москве председатель партии Йорг Мойтен.

«У людей должно быть право самим определять, в составе какой страны они живут. Поэтому для меня Крым - это Россия, и я сказал бы то же самое и в Киеве, и в Вашингтоне, если бы меня туда пригласили», - подчеркнул Мойтен, оговорившись, что признает за другими политическими силами «право считать по-другому».

Главная задача, по мнению лидера АдГ, заключается в том, чтобы отделить политический вопрос Крыма от вопросов экономического сотрудничества, поскольку «экономические потери от санкций несут и Россия, и Германия, и их отмена - это вопрос времени». Сейчас АдГ находится в Бундестаге в оппозиции и все, что она может делать, - это пытаться убедить правящую коалицию в нецелесообразности продления санкций, пояснил Мойтен. Но партия, созданная всего 5 лет назад, уже заручилась поддержкой 17,5% населения и привлекает все больше избирателей на фоне новой волны миграционного кризиса, подчеркнул политик.

Ранее Мойтен вместе с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике Владимиром Гутеневым посетил молодежный форум «Инженеры будущего» в Ульяновской области, где обсуждал с участниками перспективы сотрудничества России и Германии в сфере промышленности и предпринимательства. Не обошлось и без политических дискуссий, поскольку «вред от санкций особенно остро ощущается в предпринимательской среде», отметил Мойтен. «Лидер третьей партии в Германии произвел настоящий фурор. Яркий политик на форуме технократов и инженеров оказался желанным десертом», - заметил по этому поводу Гутенев.

9 июля вступило в силу решение о продлении экономических санкций Евросоюза против России. Новые ограничения будут действовать до 31 января 2019 г.

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Политика
Новости

Путин поблагодарил Мутко по итогам чемпионата по футболу

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность вице-премьеру Виталию Мутко на совещании с членами правительства, на котором обсуждали в том числе и предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу в России. Текст разговора приводит сайт Кремля.

«Вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – сказал Путин Мутко.

В начале июля премьер Дмитрий Медведев оценил вклад Мутко в успешное выступление сборной на ЧМ-2018. «Это результат работы, конечно, тренерского штаба, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, конечно, прекрасно слаженные действия наших игроков. Ну и этим много занимались и раньше – Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал в определенный период», – сказал Медведев.

FIFA в отношении Мутко ввела неформальные санкции из-за допингового скандала в России, сообщала Русская служба ВВС. По данным издания, вице-премьеру не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации. По данным ВВС, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

В новом составе правительства, сформированном в мае, Мутко назначили вице-премьером по строительству. До этого он более 10 лет курировал спорт: сначала на посту министра, потом зампреда правительства.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Бизнес
Новости

Российские металлурги отреагировали на новые пошлины Евросоюза

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Российские металлурги считают, что вводимые Евросоюзом новые ограничения на импорт стали не повлияют значительно на показатели компаний.

«Северсталь» не ожидает существенного влияния на финансовые показатели компании в связи с введенными ЕС ограничениями на импорт стальной продукции ввиду гибкости каналов сбыта и планирует продолжать поставки европейским потребителям в рамках объявленных квот. «Ограничения, согласно опубликованному решению, вводятся на все страны, за исключением ряда развивающихся. Мы сожалеем, что ведущие мировые державы продолжают политику протекционизма, разрушая с трудом выстроенную многолетними совместными усилиями мирового сообщества систему мировой торговли и внося неопределенность на рынки», - заявила компания.

«Ожидаем, что тарифные квоты позволят продолжать поставки в обычном режиме», - говорится в комментарии НЛМК.

Европейский союз одобрил введение временных защитных мер, которые затронут 23 категории готовой стальной продукции. Но традиционно импортируемые в регион объемы стали не подпадут под их действие, говорится в сообщении Еврокомиссии. Защитные меры в 25% на эту продукцию будут введены лишь в том случае, если объем ввоза в ЕС превысит средний показатель за последние три года.

«Заградительные пошлины США на сталь способствуют перераспределению торговых потоков, что может нанести серьезный ущерб европейским сталепроизводителям и рабочим данного сектора. У нас не было другого выбора, только как ввести временные меры для защиты нашей отрасли от растущего импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют открытость рынка ЕС для импорта, и регион сохраняет традиционные внешнеторговые потоки», - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, чьи слова приводятся в сообщении.

В список входит готовая стальная продукция. Слябы и заготовка, являющиеся основной статьей российского экспорта, в этот список не попали.

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Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы

Ведомости
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов. Три из четырех первых мест принадлежат футбольным клубам «Манчестер юнайтед», «Реал Мадрид» и «Барселона». На первом месте, как и годом ранее, клуб по американскому футболу «Даллас ковбойз». За год его стоимость увеличилась на $600 млн до $4,8 млрд.

«Манчестер юнайтед» поднялся в рейтинге с третьего на второе место. Стоимость клуба в 2017 г. составляла $3,69 млрд, в 2018 г. - $4,12 млрд. «Реал Мадрид» в 2017 г. был на пятой строчке ($3,58 млрд) рейтинга, в этом году клуб поднялся на третье место ($ 4,09 млрд). Место «Барселоны» в рейтинге за год не изменилось - четвертое. Стоимость клуба увеличилась с $3,64 млрд до $ 4,064 млрд.

В 2017 г. на втором месте рейтинга была баскетбольная команда «Нью-Йорк янкиз» ($3,7 млрд). Однако в рейтинге 2018 г. она уже на пятом месте. Ее стоимость увеличилась до $4 млрд.

С 5 по 10 места рейтинга поделили команды по американскому футболу и баскетбольные клубы: «Нью-Ингленд пэтриотс» ($3,7 млрд), «Нью-Йорк никс» ($3,6 млрд), «Лос-Анджелес лейкерс» ($3,3 млрд), «Нью-Йорк джайентс» ($3,3 млрд), «Голден Стэйт уорриорз» ($3,1 млрд).

Самые дорогие спортивные клубы мира сейчас зарабатывают больше, чем когда-либо, утверждает Forbes. В среднем на команду приходится $103 млн прибыли, что на 13% больше, чем годом ранее.

9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры

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Технологии
Новости

Путин поручил ускорить проект ракеты-носителя «Ангара»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на совещании с руководством ракетно-космической отрасли поручил форсировать развитие семейства ракет-носителей «Ангара», с тем чтобы запуск тяжелой модификации ракеты состоялся в 2021 г.

«Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"», - сказал Путин, подчеркнув, что «Ангара» имеет огромное значение для обороноспособности страны. «Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома "Восточный", разворачивать второй этап его строительства, организовать работу по возведению стартового стола для «Ангары». По плану ее пуск должен состояться в 2021 г.», - поручил президент.

К 2021 г. Россия откажется от единственного отработанного тяжелого носителя - ракеты «Протон», заявил в конце июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его место займет тяжелая «Ангара-А5». «Протон» летает на токсичном топливе и может запускаться только с «Байконура», находящегося на территории Казахстана. Кислородно-керосиновая «Ангара-А5» была запущена единственный раз - с космодрома «Плесецк» в 2014 г.

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Политика
Новости

МИД назвал цель ареста россиянки в США

Ведомости
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Арест в США россиянки Марии Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать ее эффект. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США, - вот настолько это было все подогнано по времени», - сказала Захарова.

По ее словам, МИД считает выдвинутые против Бутиной обвинения необоснованными. «Судя по опубликованным на сайте американского минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно», - добавила Захарова. Ведомство предпринимает все возможные действия для защиты ее интересов. «Российское посольство в Вашингтоне вступило в контакт с американскими властями, добивается консульской встречи с Марией Бутиной. Возможность такой встречи нам обязаны предоставить», - сказала представитель МИДа.

По словам Захаровой, ФБР в деле Бутиной выполняет политический заказ. В США некие силы «продолжают нагнетать русофобскую истерику», подчеркнула Захарова.

В середине июля суд в Вашингтоне арестовал Бутину по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации. Позже минюст США расширил обвинения в отношении нее. Ей были предъявлены обвинения по статье «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной в США грозит до 10 лет тюрьмы. В американском минюсте считают, что Бутина работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял руководящую должность в Центробанке России. Американская сторона не называла его имени. Однако минюст США сообщил, что в отношении него в апреле 2018 г. были введены санкции.

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Политика
Новости

Российские власти не пустили на чемпионат мира по футболу 3000 иностранцев

Ведомости
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Более чем 3000 иностранных болельщиков был запрещен въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу, рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Запрет на въезд получили иностранцы, замеченные ранее в правонарушениях на спортивных соревнованиях; информацию о них российские правоохранители получили от Центра международного полицейского сотрудничества. «Они не были сюда допущены, и это тоже сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ», – пояснил Колокольцев.

Безопасное проведение ЧМ обеспечивали более 100 000 сотрудников органов внутренних дел, отметил Колокольцев. «Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера», – добавил министр. По его словам, серьезных правонарушений во время ЧМ допущено не было.

Сейчас правоохранительные органы продолжают работать в усиленном режиме, так как иностранные болельщики могут оставаться в России до 24 июля, сказал Колокольцев.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Экономика
Новости

Рост доходов населения в июне продолжил замедляться

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Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) в июне 2018 г. выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2% после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте, сообщает Росстат.

Зато по сравнению с маем доходы в июне увеличились сразу на 10,1%. А в первом полугодии 2018 г. к первому полугодию 2017 г. – на 2,6% (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017 г., с учетом выплаты – на 1,6%).

В абсолютном выражении средние доходы в июне составили 33 282 руб., что на 9,5% больше, чем в мае, и на 3,2% – чем в июне 2017 г.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июне достигла 45 840 руб. (до вычета подоходного налога). Это на 4% превышает уровень мая и на 9,7% – июня прошлого года. Реальная зарплата в июне выросла к маю на 3,5%, а в годовом выражении – на 7,2%.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Технологии
Новости

Путин поставил задачу запустить 640 спутников «Сферы» за шесть лет

Ведомости
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640 российских космических спутников проекта «Сфера» должны быть запущены за шесть лет - с 2022 по 2028 г., заявил сегодня президент России Владимир Путин на совещании c руководством ракетно-космической отрасли.

«Я знаю, что у вас есть качественные коммерчески привлекательные проекты, среди них программа "Сфера". В ближайшее время, в ближайшие несколько лет должно быть запущено более 600 спутников. По-моему, речь идет о 640 спутниках. В три этапа - к 2022, к 2024 и 2028 г.», - сказал президент.

О проекте «Сфера» Путин говорил во время прямой линии 7 июня, назвав его прорывной программой в области освоения космоса. «Новая программа «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв», - сказал в июне Путин.

Программа «Сфера» выросла из проекта системы связи «Эфир» Роскосмоса и РКК «Энергия», говорил исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса Антон Жиганов. Полная стоимость системы «Эфир» из 300 спутников (включая инвестиции) емкостью 10 млн абонентов оценивалась в 300 млрд руб. - она была призвана конкурировать с глобальными системами связи OneWeb и Starlink. Для «Сферы» спутники будут существенно усложнены.

«Важно, что интерес к этому проекту проявляет как отечественный бизнес, так и зарубежные партнеры, и, конечно, его реализации нужно давать полный ход», - сказал сегодня президент.

Сейчас вся активная спутниковая группировка России не превышает 150 аппаратов.

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