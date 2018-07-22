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Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок»

Израиль эвакуировал из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с их семьями. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон. «По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации [»Белые каски»] и их семей», — написал Нахшон в Twitter.

Пресс-секретарь не уточнил, куда именно были вывезены активисты «Белых касок» и сколько человек было эвакуировано. Reuters со ссылкой на военных сообщил, что 800 членов организации и их родственников были перевезены в соседнюю Иорданию.

В субботу МИД Канады выпустил заявление, в котором выразил поддержку организации «Белые каски» и призвал мировое сообщество помочь ее активистам. Канада также заявила о готовности оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военного конфликта в Сирии.

«Белые каски» — это мужественные добровольцы, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим собратьям-сирийцам, ставшим мишенью для бессмысленного насилия. Когда дети, женщины и мужчины в Сирии убегают, спасая свою жизнь, «Белые каски» бегут навстречу опасности, к развалинам, чтобы спасти невиновных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких злодеяний, совершенных режимом Асада и его сторонниками», — говорится в заявлении.

«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.

Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.

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