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Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

Индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Анатолий Сердюков прокомментировал РБК сообщения о своей свадьбе с бывшей начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

«Я бы не хотел комментировать. Потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», – ответил Сердюков на вопрос, соответствует ли действительности информация о его свадьбе с Васильевой.

О свадьбе Сердюкова и Васильевой в середине июля сообщил телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «Стархит» (Малахов – главный редактор журнала). В биографии Сердюкова на сайте «Ростеха» указывается, что он женат.

Васильева была фигуранткой дела о распродаже недвижимости подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» (объединяло непрофильные активы военного ведомства) по заниженным ценам. Ущерб по делу следствие оценивало более чем в 3 млрд руб. По некоторым эпизодам Васильеву оправдал суд, по другим – ее приговорили к пяти годам колонии и штрафу за хищения и отмывание средств Минобороны. Приговор был вынесен в мае 2015 г. В августе того же года Васильеву освободили условно-досрочно – суд учел ее пребывание под домашним арестом в течение длительного времени. В колонии она провела меньше месяца.

Анатолий Сердюков был министром обороны с февраля 2007 г. до ноября 2012 г. Он был отправлен в отставку на фоне дела «Оборонсервиса». Сам Сердюков давал показания по делу как свидетель. С 2015 г. Сердюков входит в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии» и «Камаза». В 2016 г. «Интерфакс» сообщил, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Евгении Васильевой.

Президент Владимир Путин, комментируя отставку Сердюкова на пресс-конференции в 2012 г., говорил, что на посту министра тот «в целом, что касается реформирования Вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении». «Вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы, – отмечал Путин. – Но я его уволил не за это. А уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества, и по некоторым другим вопросам». «Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны, поэтому он отстранен», – объяснял президент.

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