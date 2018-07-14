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Стиль жизни
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Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Евгении Васильевой

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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева поженились, сообщил телеведущий Андрей Малахов на сайте Starhit.ru (Малахов - главный редактор журнала «Стархит»). 

В биографии Сердюкова на сайте «Ростеха» указывается, что он женат. 

Евгения Васильева была фигуранткой дела о распродаже недвижимости подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» (объединяло непрофильные активы военного ведомства) по заниженным ценам. Ущерб по делу следствие оценивало более чем в 3 млрд руб. По некоторым эпизодам Васильеву оправдал суд. По остальным ее приговорили к пяти годам колонии и штрафу за хищения средств министерства обороны и отмывание. Приговор был вынесен в мае 2015 г. В августе того же года Васильеву освободили условно-досрочно, в колонии она провела меньше месяца.

Анатолий Сердюков был министром обороны с февраля 2007 г. до  ноября 2012 г. Дело «Оборонсервиса»  стало поводом для его отставки. Сам Сердюков давал показания по делу как свидетель. С 2015 г. Сердюков входит в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии», сообщается на сайте «Ростеха». Он также входит в совет директоров «КамАЗа». В 2016 г. «Интерфакс» сообщил, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Евгении Васильевой.

Президент Владимир Путин, комментируя отставку Сердюкова на пресс-конференции в 2012 г., говорил, что на посту министра тот «в целом, что касается реформирования Вооруженных Сил, двигался в целом в правильном направлении». «Вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы, - говорил Путин. - Но я его уволил не за это. А уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества, и по некоторым другим вопросам». «Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны, поэтому он отстранен», - объяснял Путин.

В мае 2018 г. журнал «Огонек» опубликовал первое  интервью Сердюкова после ухода из Минобороны. В интервью экс-министр говорил о военной реформе, тема «Оборонсервиса» не поднималась. Сердюков только признался, что не предполагал, что его отставка будет сопровождаться таким шумом.

Бизнес
Новости

Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США

Ведомости
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Лоббистская компания Mercury LLC из США пытается продвигать так называемый «план Баркера», призванный продемонстрировать независимость попавшей под санкции компании En+ от Олега Дерипаски, через иностранных дипломатов в США. Это следует из раскрытия на сайте Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA) США. У En+ сейчас 48% производителя алюминия UC Rusal.

Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер, пыталась убедить послов Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки направить в Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal. В черновике писем, опубликованных FARA, говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против их «настоящей цели» - самого Дерипаски - без ущерба интересам компаний. По данным агентства AP, такое письмо в середине июня реально отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс.

Представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их представительства таких писем не направляли. Посольства Германии, Ирландии и Австралии отказались предоставить комментарии.

AP утверждает, что контракт с Mercury стоимостью $109 000 заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Mercury также занималась лоббированием снятия санкций в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«План Баркера» предполагает формальное выполнение требований минфина США: отказ Дерипаски от контроля над En+ (сейчас ему принадлежит 66%). Дерипаска еще в конце апреля выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+ до уровня менее 50%. Он также покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказывали источники «Ведомостей»: по нему En+ признается контролирующим акционером до тех пор, пока владеет не менее 40% UC Rusal.

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Бизнес
Новости

Рогозин объявил о создании корпорации ракетного двигателестроения

Ведомости
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Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения. Об этом он сообщил в Twitter после посещения НПО «Энергомаш», под эгидой которого он и предлагает создавать новую корпорацию. Приступить к созданию новой структуры, по словам Рогозина, надо «немедленно».

НПО «Энергомаш» - головное предприятие интегрированной структуры, объединившей российские предприятия ракетного двигателестроения, сообщается на сайте «Энергомаша». В состав этой структуры включены ПАО «Протон-ПМ» (изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя «Протон-М») и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет «Союз» и «Ангара»).

Создать холдинг, объединяющий производителей двигателей для ракет, Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в «Роскосмос») предлагала еще в 2015 г. Предложение одобрили наблюдательный совет ОРКК в октябре 2016 г. и правление «Роскосмоса» в феврале 2017 г.

«Мы предполагаем, что до конца 2018 г. будет завершено юридическое оформление интегрированной структуры ракетного двигателестроения во главе с НПО «Энергомаш», - говорил в интервью ТАСС глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

По его словам, утвержденная программа стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения предусматривает создание интегрированной структуры, которая объединит ведущие двигателестроительные предприятия России. Головным предприятием станет НПО «Энергомаш».

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин занял пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая. До него на этом месте с 2015 г. работал Игорь Комаров.

Невеселые старты

Стиль жизни
Новости

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» упал со скалы в походе

Ведомости
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Исполнительный директор «Уралвагонзавода», депутат заксобрания Свердловской области Владимир Рощупкин сорвался со скалы во время похода и был госпитализирован с серьезными травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, несчастный случай произошел в пятницу, 13 июля, на реке Чусовой.

В результате падения Рощупкин получил рваные раны и травму головы, его эвакуировали в больницу Екатеринбурга на вертолете, рассказал источник. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона передает, что в больнице провели операцию, сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. «Телефоны (Рощупкина) не отвечают. Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Интерфаксу», что полиция выезжала на место и опросила очевидцев происшествия. Криминальный характер в происшествии не усматривается, сказал он. «По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоема, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду», - рассказал представитель полиции.

По его словам, у пострадавшего - черепно-мозговая травма и рваные раны тела. Имя пострадавшего Горелых не уточнил.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили «РИА Новости», что не комментируют инцидент. В заксобрании региона и ГУ МЧС по Свердловской области сказали, что информации о происшествии у них нет.

Владимир Рощупкин был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области в 2016 г., сообщается на сайте регионального парламента. Рощупкин входит в комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В его биографии отмечается, что он работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 г. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, замначальника сборочно-сварочного цеха, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем гендиректора, директором по производству. С 2010 г. занимает должность исполнительного директора «Уралвагонзавода».

Политика
Новости

Украина закупит вертолеты Airbus на 555 млн евро

Ведомости
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Министерство внутренних дел Украины и французская корпорация Airbus Helicopter в субботу, 14 июля, подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. Об этом написал в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что часть расходов по контракту возьмут на себя французские партнеры.

Как сообщила пресс-служба Airbus Helicopter, контракт призван модернизировать вертолетный парк Украины. В сообщении подчеркивается, что вертолеты - гражданские и предназначены для поисково-спасательных и общественных служб, а также для оказания неотложной медицинской помощи. По условиям контракта украинская сторона получит 10 вертолетов модели H145 для проведения операций по охране правопорядка, 24 легких H125 для решения задач санитарной авиации и 21 H225s с высокой грузоподъемностью для проведения поисково-спасательных операций. Первые вертолеты Франция обещает предоставить до конца 2018 г.

Во время встречи с представителями компании президент Украины Петр Порошенко заявил, что, сумма, которая выделена на реализацию контракта, является очень значительной. Он также отметил, что Украина «сейчас отражает российскую агрессию». Поэтому Порошенко попросил компанию переоборудовать часть вертолетов, предоставленных по контракту, так, чтобы ими могли пользоваться Вооруженные силы Украины. Президент также подчеркнул, что часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Политика
Новости

Финляндия раскрыла детали проведения встречи Путина и Трампа

Ведомости
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МИД Финляндии опубликовал подробности об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Как следует из сообщения, утром в понедельник президент Финляндии Саули Ниинистё и первая леди Йенни Хаукио встретятся с Дональдом Трампом и его супругой Меланией в своей резиденции в Мянтюниеми. Ниинистё и Трамп проведут переговоры, для первых леди на это время запланирован совместный завтрак.

Официальные мероприятия российско-американского саммита, согласно сообщению, начнутся после полудня (примерно в 13.00 - время совпадает с московским) в Президентском дворце в Хельсинки. Как следует из сообщения, Ниинистё официально поприветствует во дворце Путина и Трампа. Затем в Готическом зале Президентского дворца пройдет двусторонняя беседа президентов США и России. После беседы в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате. После встречи в широком формате пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце. После пресс-конференции состоится двусторонняя встреча Путина и Ниинистё, сообщил финский МИД.

Отдельные переговоры до завтрака проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни также встретится с Помпео в Президентском дворце.

Примерный график встречи опубликован в мобильном приложении #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов. Согласно графику, встреча Трампа и Ниинистё в резиденции президента Финляндии назначена на 7.00. В 13.00 в Президентском дворце начнутся приветственные мероприятия, на 13.15 запланировано начало разговора Путина и Трампа. Рабочий завтрак с участием президентов США и России и членов делегаций начнется в 14.00. Пресс-конференция должна пройти с 16.00 до 17.00, затем будет встреча Путина и Ниинистё.

Вечером в понедельник пройдет также отдельная пресс-конференция президента Финляндии по итогам российско-американского саммита.

В пятницу помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, что начало встречи Путина и Трампа назначено на 13.00. Сколько продлится эта встреча, неизвестно, говорил Ушаков: «Никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны». Помощник президента также рассказал, что на рабочем завтраке с Путиным и Трампом будут лишь сам Ушаков и Лавров с российской стороны и Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской. «Оговорено, что кроме министров иностранных дел участие других министров на данный момент пока не предусмотрено», – пояснил Ушаков.

Трамп впервые встретился с Елизаветой II

Политика
Новости

Трамп обвинил Обаму в бездействии во время вмешательства россиян в выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту - Барака Обаму в бездействии в отношении 12 сотрудников ГРУ, которых сейчас власти США обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Об этом он заявил в Twitter, комментируя предъявленные россиянам обвинения.

«Почему они (администрация Барака Обамы. - Прим. «Ведомостей») ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве. - Прим. «Ведомостей») в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон. По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь Трампу победить на выборах. Спецпрокурор США Роберт Мюллер больше года ведет расследование о попытках Москвы повлиять на выборы. На данный момент обвинения по так называемому «российскому делу» предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Последние обвинения прозвучали во время подготовки встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Ранее Трамп заявил, что намерен на переговорах задать Путину вопрос о вмешательстве России в американские выборы.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Собянин предложил подумать об установке знака на Никольской в память о ЧМ-2018

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам придумать знак в память о «народной фан-зоне» чемпионата мира по футболу на Никольской улице. Об этом он в субботу написал в своем блоге.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», - сказал мэр и предложил оставлять свои предложения в комментариях.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. Матчи проводились в 11 городах. В субботу сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на стадионе «Санкт-Петербург». В воскресенье, 15 июля, в столичных «Лужниках» пройдет финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии.

Никольская улица в центре Москвы с начала мундиаля стала неофициальной фан-зоной: болельщики со всего мира собираются там, чтобы отдохнуть и отметить успехи своих команд.

Что пережила Никольская улица

Политика
Новости

Трамп сыграет в гольф в Шотландии перед встречей с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует поиграть в гольф на принадлежащем ему гольф-курорте в Шотландии, перед тем как отправиться в Финляндию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я прибыл в Шотландию и проведу в Trump Turnberry два дня встреч, телефонных разговоров и, надеюсь, немного гольфа - мой любимый вид упражнений. Погода прекрасная, место невероятное. Завтра я отправляюсь в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным», - написал Трамп в Twitter.

Как пишет агентство Reuters, в пятницу вечером, когда Трамп только приехал в Trump Turnberry, активист природоохранной организации Greenpeace пролетел на параплане над территорией здания. Трамп спокойно зашел в здание в окружении охраны, описывает агентство. Британская полиция сообщила, что пытается установить личность активиста.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в понедельник, 16 июля, во дворце президента Финляндии в центре Хельсинки. Начало встречи назначено на 13.00 по московскому времени. Сначала два президента побеседуют тет-а-тет, затем запланированы переговоры с участием членов обеих делегаций. После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Переговоры в Хельсинки - первая полномасштабная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. До сих пор они встречались только на полях разных саммитов. Центральной темой разговора будут перспективы развития отношений России и США, сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Сам Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным Украину, Сирию, нераспространение ядерного оружия и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

В пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., на которых победил Трамп. По словам Розенштейна, обвиняемые взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

Трамп впервые встретился с Елизаветой II

Бизнес
Новости

Футбольный клуб «Челси» назначил нового главного тренера

Ведомости
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Лондонский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, назначил главным тренером итальянца Маурицио Сарри, сообщается на официальной странице клуба. С итальянским тренером подписали трехлетний контракт.

«Я очень рад попасть в «Челси» и премьер-лигу. Это захватывающий новый период в моей карьере», - сказал Сарри о новом назначении.

В прошлом Маурицио Сарри был главным тренером футбольного клуба «Наполи». С ним клуб стал серебряным призером чемпионата Италии в сезоне 2017/2018. В 2017 г. Сарри выиграл премию «Тренер года» в серии А.

Ранее руководство ФК «Челси» объявило о прекращении сотрудничества с тренером Антонио Конте. Он проработал в клубе два года, в течение которых команда выиграла шестой чемпионский титул в Англии и восьмой Кубок лиги.

Роман Абрамович занимает 11-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние Абрамовича в $10,8 млрд.

Как купить компанию за 1 рубль/евро/фунт/доллар

Политика
Новости

Дворкович назвал главный итог чемпионата мира по футболу

Ведомости
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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал «главным наследием» чемпионата мира по футболу изменение облика России, главным итогом турнира - «изменение настроения людей». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Изменившиеся люди в России — это главный итог чемпионата мира», - отметил Дворкович. По его словам, благодаря чемпионату образ России теперь «ближе к тому, какой она является на самом деле, ближе к реальности». «Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна. Надеюсь, мы будем продолжать то развитие, которое мы получили по ходу чемпионата мира, и после турнира», — сказал он.

Кроме того, Дворкович отметил, что созданная для чемпионата инфраструктура «будет задействована в полном объеме» и станет «громадным стимулом для развития туризма».

Бывший вице-премьер добавил, что Россия, по его мнению, достойна проведения летних Олимпийских игр. В то же время он отметил, что пока говорить об этом преждевременно: «когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны», передает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. В субботу в Петербурге пройдет матч за третье место, на которое претендуют сборные Бельгии и Англии. В воскресенье в Москве сборные Франции и Хорватии проведут финальный матч.

Россия в 2014 г. принимала зимние Олимпийские игры - они прошли в Сочи. Москва претендовала на организацию летней Олимпиады 2012 г., но Игры прошли в Лондоне.

Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор обязал маркировать продукты с заменителями молочного жира

Ведомости
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Роспотребнадзор обязал производителей молочной продукции маркировать товар, при изготовлении которого использовались заменители молочного жира. Теперь на упаковках такой продукции появится надпись: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Изменения в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 15 июля 2018 г.

На упаковке молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира также теперь необходимо указывать наличие растительных масел. «Содержит растительные масла» — такая фраза должна быть на упаковке товара.

Информация о составе продукта должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.

Выбор редактора
Политика
Новости

Число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек

Ведомости
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В Японии число жертв наводнений и оползней достигло 209 человек, около 20 человек считаются пропавшими без вести, передает NHK со ссылкой на данные главного полицейского управления страны.

Местные экстренные службы продолжают поисковые и спасательные операции. Жителям рекомендовано запастись водой и все необходимым. В ближайшие дни в Японии будет жаркая погода и дожди, возможны новые оползни.

Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма ожидают прибытия около 18 000 волонтеров, готовых оказывать первую необходимую помощь. Сейчас спасателям помогают около 1000 добровольцев.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 префектур полностью уничтожены около 160 жилых домов, еще 700 строений получили серьезные повреждения, более 25 000 домов затоплены. Почти 6000 человек размещены в центрах временного содержания и не могут вернуться домой.

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