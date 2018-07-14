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Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Евгении Васильевой

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева поженились, сообщил телеведущий Андрей Малахов на сайте Starhit.ru (Малахов - главный редактор журнала «Стархит»).

В биографии Сердюкова на сайте «Ростеха» указывается, что он женат.

Евгения Васильева была фигуранткой дела о распродаже недвижимости подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» (объединяло непрофильные активы военного ведомства) по заниженным ценам. Ущерб по делу следствие оценивало более чем в 3 млрд руб. По некоторым эпизодам Васильеву оправдал суд. По остальным ее приговорили к пяти годам колонии и штрафу за хищения средств министерства обороны и отмывание. Приговор был вынесен в мае 2015 г. В августе того же года Васильеву освободили условно-досрочно, в колонии она провела меньше месяца.

Анатолий Сердюков был министром обороны с февраля 2007 г. до ноября 2012 г. Дело «Оборонсервиса» стало поводом для его отставки. Сам Сердюков давал показания по делу как свидетель. С 2015 г. Сердюков входит в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии», сообщается на сайте «Ростеха». Он также входит в совет директоров «КамАЗа». В 2016 г. «Интерфакс» сообщил, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Евгении Васильевой.

Президент Владимир Путин, комментируя отставку Сердюкова на пресс-конференции в 2012 г., говорил, что на посту министра тот «в целом, что касается реформирования Вооруженных Сил, двигался в целом в правильном направлении». «Вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы, - говорил Путин. - Но я его уволил не за это. А уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества, и по некоторым другим вопросам». «Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны, поэтому он отстранен», - объяснял Путин.

В мае 2018 г. журнал «Огонек» опубликовал первое интервью Сердюкова после ухода из Минобороны. В интервью экс-министр говорил о военной реформе, тема «Оборонсервиса» не поднималась. Сердюков только признался, что не предполагал, что его отставка будет сопровождаться таким шумом.