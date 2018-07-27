Железняк ответил Неверову на упрек о «прогуле» заседания Госдумы по пенсиям
Депутат от «Единой России» Сергей Железняк своевременно предоставил лист нетрудоспособности, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на голосовании за пенсионную реформу. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
Лидер фракции единороссов Сергей Неверов накануне говорил журналистам, что Железняк не предоставил документы, объясняющие его отсутствие на пленарном заседании Госдумы 19 июля, на котором депутаты «Единой России» проголосовали за законопроект о повышении пенсионного возраста.
«Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Государственной думы. Руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Государственной думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным», – цитирует Железняка его пресс-служба.
Как сообщали источники «Ведомостей» среди единороссов, Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России». По словам собеседников «Ведомостей» в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики: в прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность замначальника управления президента по внутренней политике, однако назначение так и не состоялось.
Железняк был одним из восьми единороссов, которые пропустили голосование за законопроект о повышении пенсионного возраста. Единственным проголосовавшим против реформы среди «Единой России» стала депутат Наталья Поклонская. После этого Неверов сказал журналистам, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать во фракции.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин