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Железняк ответил Неверову на упрек о «прогуле» заседания Госдумы по пенсиям

Депутат от «Единой России» Сергей Железняк своевременно предоставил лист нетрудоспособности, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на голосовании за пенсионную реформу. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Лидер фракции единороссов Сергей Неверов накануне говорил журналистам, что Железняк не предоставил документы, объясняющие его отсутствие на пленарном заседании Госдумы 19 июля, на котором депутаты «Единой России» проголосовали за законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Государственной думы. Руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Государственной думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным», – цитирует Железняка его пресс-служба.

Как сообщали источники «Ведомостей» среди единороссов, Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России». По словам собеседников «Ведомостей» в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики: в прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность замначальника управления президента по внутренней политике, однако назначение так и не состоялось.

Железняк был одним из восьми единороссов, которые пропустили голосование за законопроект о повышении пенсионного возраста. Единственным проголосовавшим против реформы среди «Единой России» стала депутат Наталья Поклонская. После этого Неверов сказал журналистам, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать во фракции.

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