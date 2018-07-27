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Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Путин назвал встречи с Трампом полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы». Он также отметил, что может встретиться с Трампом на международных площадках, в том числе на саммите G20.

Большим плюсом Трампа, по мнению Путина, является его стремление выполнять обещания перед избирателями. «Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента, и положительная, я считаю, потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы», – сказал Путин.

Ранее президент США пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Предложение передал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который в конце июня приезжал с рабочим визитом в Москву. Но 25 июля Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г., на которых победил Трамп.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки