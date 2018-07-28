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В Москве началось шествие против пенсионной реформы

На улице Маши Порываевой в Москве началось шествие против пенсионной реформы, организатором которого является КПРФ, а также ряд общественных движений и организаций. Акция согласована с властями и должна завершиться митингом на проспекте Академика Сахарова, говорится на сайте партии. Мероприятие проходит под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».

Как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на акцию вышли около 50 000 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что на митинг приехали делегации из 15 регионов. Выступая на митинге, он перечислил «три катастрофы», которые затронули Россию, – это Великая Отечественная война, приватизация, а теперь и пенсионная реформа.

Начинается митинг, на проспекте Сахарова сейчас около 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов страны – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери pic.twitter.com/F0cN0Q2p9q — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 28 июля 2018 г.

Позже в субботу в Москве пройдет еще одна акция против повышения пенсионного возраста. Она начнется в 14.00 мск в парке «Сокольники». Заявители рассчитывают, что в митинге примут участие до 1000 человек, это соответствует официальной вместимости площадки «гайд-парка».

Кроме того, в воскресенье на проспекте Сахарова состоится митинг, организованный Либертарианской партией России. Организаторы подали заявку на 10 000 человек, мероприятие начнется в 14.00 мск. Принять участие в митинге на проспекте Сахарова также призвал Алексей Навальный.

Митинг КПРФ против пенсионной реформы в ЕКАТЕРИНБУРГЕ. pic.twitter.com/AjtC6ISnHa — Анатолий Маршалов (@a_weuve) 28 июля 2018 г.

Митинги против пенсионной реформы проходят в субботу по всей России. Заявки на проведение акции поданы в Санкт-Петербурге, Белгороде, Сыктывкаре, Липецке, Омске, Ижевске, Астрахани, Орле, Курске, Самаре, Казани, Нижнем Тагиле, Мысках и других городах.

Митинги уже завершились на Дальнем Востоке и в некоторых городах Сибири. В Барнауле на акцию вышли около 2000 человек, сообщает «Алтапресс». В Новосибирске акция собрала более 1500 человек, передает «Совок.Инфо». В Самаре на митинг пришли около 3000 человек.