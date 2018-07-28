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Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Домодедовском районе Московской области, сообщило подмосковное управление МЧС. В салоне транспортного средства было около 30 человек. Информация о пострадавших уточняется, на место происшествия выехали спасатели.

По данным «Интерфакса», в ДТП с автобусом пострадали 16 человек, погибших нет. ТАСС сообщает о восьми пострадавших. «По предварительным данным, в результате аварии — восемь пострадавших», — сказал собеседник агентства в пресс-службе МЧС. Источник «РИА Новости» в подмосковном главке МВД рассказал о 12 пострадавших.

В автобусе, по данным ТАСС, ехали артисты ансамбля народной песни и танца Удмуртии «Танок».

О причинах ДТП пока не сообщается, обстоятельства произошедшего выясняются.