Политика

Новости

В летевший из Кишинева в Петербург самолет попала молния

В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кишинева. Инцидент произошел через 10 минут после вылета, когда самолет набирал высоту.

«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее из соображений безопасности экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщила пресс-служба.

На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Рейс был отложен на неопределенное время, самолету предстоит тщательная техническая проверка.

Согласно расписанию самолет S7 вылетел из Кишинева в 13.30 по местному времени (совпадает с московским). В «Пулково» он должен был приземлиться в 15.50. Онлайн-табло петербургского аэропорта сообщает, что рейс отменен.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»