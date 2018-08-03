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Мутко возглавил комиссию по казачеству

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

До этого председателем комиссии был Игорь Баринов. Он останется в комиссии, но станет заместителем Мутко. В состав комиссии вошли также первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Мутко – экс-министр спорта и бывший зампред правительства по вопросам спорта. В мае он занял пост вице-премьера по строительству. Сам чиновник заявлял, что его новая должность в правительстве находится в другой зоне ответственности, но тематика строительства ему знакома. Пресс-служба кабинета министров уточняла, что в новом составе правительства Мутко курирует в том числе вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

В начале июня Медведев назначил Мутко председателем российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. На этом посту он заменил Александра Хлопонина.

Новое правительство Медведева впервые собралось в полном составе

Технологии
Новости

Журналисты Financial Times потребовали от гендиректора поделиться зарплатой

Ведомости
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Группа журналистов деловой газеты Financial Times потребовала от генерального директора издательской группы Джона Риддинга, который в прошлом году заработал 2,6 млн фунтов ($3,4 млн), вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обращение журналистов.

Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. В 2016 г. он заработал 2,04 млн фунтов, в 2017 г. доход вырос до 2,6 млн. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга - «абсурдно высоки» и что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете.

По мнению журналистов, Риддинг должен вернуть «абсурдно высокую» сумму, которую он получил в этом году сверх доходов 2016 г., и направить эту разницу на вознаграждение всех сотрудников издания. «Особенно тех, кто получает более низкие зарплаты, и также таким образом помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда», - подчеркнул Берд в письме от 1 августа.

Обращение к Риддингу, по данным агентства, подписали более 20 журналистов FT. Берд отметил, что сотрудники издания годами страдают от незначительного повышения зарплат, сокращения реальных доходов и недостатка ресурсов. «Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», - подчеркнул Берд.

Риддинг не ответил на запрос Reuters о комментариях. Берд подтвердил агентству, что профсоюзный комитет FT разослал электронные письма с возмущением по поводу заработной платы гендиректора издания всем сотрудникам газеты. Пресс-секретарь FT заявил агентству, что издание не комментирует зарплаты сотрудников. 

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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Экономика
Новости

Минфин в августе поставит новый рекорд по закупкам валюты

Ведомости
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Минфин в августе – начале сентября направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке более 383 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Эта сумма на 3 млрд руб. превысит рекордный по размеру интервенций июнь.

В августе Минфин ожидает получить 388,3 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июля фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 5,1 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 383,2 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 16,7 млрд руб.

До этого с 6 июля по 6 августа Минфин планировал приобрести валюту на 347,7 млрд руб. Таким образом, в августе закупки увеличатся в целом на 10%, а ежедневные интервенции – на 5,7%.

До сих пор максимальными закупки были в июне – начале июля, когда Минфин потратил около 380 млрд руб.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. По итогам 2018 г. госрезервы за счет подорожавшей нефти могут пополниться на 2,74 трлн руб., следовало из основных направлений налоговой и бюджетной политики министерства.

Политика
Новости

Секретная служба США назвала безответственной статью The Guardian об агенте ФСБ

Ведомости
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Материал The Guardian о россиянке, нанятой Секретной службой госдепа США для работы в посольстве в Москве, написан «безответственно и неточно на основании утверждений анонимных источников». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской службы.

Служба указывает, что еще до публикации статьи направила изданию опровержение и справочную информацию об упоминаемой россиянке. В сообщении отмечается, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи нашим атташе и службе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО». В сообщении подчеркивается, что иностранные сотрудники госдепа не получают доступа к секретной информации.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, являлась агентом российских спецслужб, в частности, сотрудничала с ФСБ. При этом россиянка была нанята на работу в американскую службу, в чьи задачи входит «защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры США». По данным газеты, она попала под подозрение американских спецслужб в 2016 г., в 2017 г. была уволена, когда число американских дипломатов по требованию России было сокращено на 755 человек с 1200.

Издание отмечало, что сотрудница имела доступ к внутренней переписке и электронной почте работников дипломатической миссии США в Москве и могла получать конфиденциальную информацию.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Финансы
Новости

Пенсионный фонд Бориса Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор

Ведомости
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Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», входящий в одноименную группу бизнесмена Бориса Минца, направил предложение банку «Траст» об урегулировании спора на 12,6 млрд руб., заявил в пятницу в арбитражном суде Москвы представитель фонда.

«Истец сделал предложение об урегулировании спора, данное предложение сейчас рассматривается», – сказал представитель НПФ «Будущее» (цитата по «Прайму»). Представитель «Траста» сообщила, что ей не известно о таком предложении, передает «Интерфакс».

В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» 12,55 млрд руб. за акции попавшего под санацию банка «Открытие», по которым не была выставлена оферта.

Арбитраж отложил разбирательство на 5 октября, удовлетворив ходатайство истца об истребовании новых доказательств.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций «ФК Открытие». За несколько дней до ввода в банк временной администрации «Траст» выкупил более 12% его акций на 40 млрд руб. у трех фондов группы «Открытие». Сделка предусматривала увеличение доли «Траста» в «Открытии» сверх 75%, потому следовало выставить оферту остальным акционерам, настаивает «Будущее». Однако оферты удалось избежать, поскольку «Траст» начал получать от фондов бумаги 21 августа, а последняя сделка была заключена 28 августа, накануне объявления о санации группы, а закрыта 30 августа.

Финансы
Новости

ЦБ аннулировал лицензию банка «Новое время»

Ведомости
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Центробанк аннулировал лицензию у банка «Новое время» в связи с добровольной ликвидацией кредитной организации, говорится в приказе регулятора.

В рэнкинге «Интерфакс-100» «Новое время» занимало 397-е место по размеру активов в российской банковской системе.

Банк «Новое время» был создан в 2008 г., его единственный офис зарегистрирован в Москве. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ранее «Новое время» прекратило операции с банковскими картами. «Поскольку мы работаем через банк-агент, как и все банки нашего масштаба, то затраты очень велики. И доходность по банковским картам совершенно не покрывает затраты», – объясняла ситуацию представитель «Нового времени» порталу «Банки.ру».

Политика
Новости

Генпрокуратура сообщила о предотвращении 19 терактов за полгода

Ведомости
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За шесть месяцев 2018 г. правоохранительные органы предотвратили 19 террористических актов в России, рассказал первый замгенпрокурора Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры. «На стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов», – отметил он (цитата по ТАСС).

По данным Буксмана, в первом полугодии сохранилась тенденция сокращения числа преступлений террористической и экстремистской направленности.

В прошлом году в России было предотвращено 25 терактов, сообщал первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Для проникновения на территорию России и создания радикальных группировок члены и сторонники международных террористических организаций используют различные способы, чаще всего каналы трудовой миграции, указывал Кулягин: многие из них проходили подготовку или участвовали в военных действиях в Сирии и Ираке.

Политика
Новости

Спонсор Трампа пытался получить госкредит на $5 млрд через его адвоката

Ведомости
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Один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа планировал заплатить $10 млн адвокату президента Майклу Коэну за то, что он поможет получить от правительства кредит на $5 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, деньги донору, Франклину Л. Хейни, требовались на завершение строительства двух атомных реакторов на АЭС «Беллефонте» в штате Алабама. Как указывает газета, он заключил контракт с адвокатом Трампа в начале апреля. Бизнесмен планировал получить от министерства энергетики займ в рамках одной из государственных программ льготного кредитования.

В контракте уточнялось, что обещанное вознаграждение Коэну окажется меньше $10 млн, если финансист получит от государства менее $5 млрд.

Издание отмечает, что Коэн активно пытался навязать свои консультационные услуги различным компаниям, отмечая возможность доступа к Трампу. Так, международная фармацевтическая корпорация Novartis ежемесячно платила ему $1,2 млн за обещание давать ей на конфиденциальной основе доступ к администрации США. Телекоммуникационная AT&T в конце прошлого года также заплатила адвокату Трампа, но, по словам ее представителей, речь не шла о лоббировании интересов компании.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Недвижимость
Новости

Дело против экс-гендиректора Urban Group Пучкова инициировал иностранец

РИА Новости/Ведомости
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Уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Ивастрой», входящего в холдинг Urban Group, Андрея Пучкова было возбуждено после заявления иностранного гражданина, оспаривающего законность гражданско-правовых действий Пучкова в 2016 г., сообщила «РИА Новости» его адвокат Наталия Котеночкина.

«Уголовное дело было возбуждено после заявления представителя одной из кипрских компаний. <...>. Это не гражданин России, и отношения к стройке он не имеет», — рассказала Котеночкина.

По ее словам, в 2016 г. Пучков сделал от ООО «Ивастрой» пожертвование в благотворительную организацию в виде векселей ПАО «Сбербанк» на 480 млн руб. На тот момент эти действия никем оспорены не были, но теперь легли в основу уголовного дела, уточнила собеседница агентства.

Ранее Котеночкина уже заявляла, что уголовное дело, возбужденное против Пучкова, не связано с привлечением средств дольщиков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что это дело было возбуждено в отношении неназванных топ-менеджеров Urban Group и «Ивастрой» (застройщик жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе), в том числе, предположительно, по заявлению основного владельца девелопера - Александра Долгина.

Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Мария Михайлова. По ее словам, ему избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу, с учетом нахождения обвиняемого в международном розыске, срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Технологии
Новости

Структура En+ Дерипаски выделила участок для майнинга в Иркутске

Ведомости
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Подконтрольное группе En+ Олега Дерипаски «Иркутскэнерго» объявило конкурс на аренду участка «для организации энергоемкого бизнеса», оптимального «для центров обработки данных и майнинга», говорится в сообщении энергетической компании.

Участок площадью 21 800 кв. м расположен в черте Иркутска. Компания обеспечивает подвод кабелей мощностью 14,8 МВт до границы, но арендатор должен будет самостоятельно запустить сетевое оборудование на участке.

Земля предлагается в аренду на пять лет с возможной пролонгацией, месяц аренды будет стоить минимум 277 000 руб., первые пять месяцев ставка будет льготной – 207 600 руб. Компания указывает, что самый низкий возможный тариф на электроэнергию в 2018 г. составит 2,16 руб./кВтч.

«Иркутскэнерго» является крупнейшей российской энергоугольной компанией. Более 90% ее акций владеет попавшая в апреле под санкции США «Евросибэнерго», которая, в свою очередь, входит в также подсанкционный энерго-металлургический холдинг En+ Дерипаски.

В феврале на тот момент гендиректор En+ Максим Соков говорил «Ведомостям», что группа намерена заработать на майнерах и компания ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнял Соков. Речь шла о пяти площадках – на базе Усть-Илимской ГЭС мощностью 3840 МВт, теплоэлектроцентрали мощностью 525 МВт, ГЭС в Братске мощностью 4500 МВт, а также иркутских ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

СМИ узнали о махинациях при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Ведомости
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Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) при строительстве оружейных заводов в Венесуэле возбудило главное управление МВД по Московской области. Обвиняемым по нему проходит 69-летний Николай Масляев, экс-гендиректор входящего в «Ростех» АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя пресс-службы «Ростеха».

По оценке предприятия, ущерб по делу о строительстве патронного завода может превысить 150 млн руб. При этом близкий к менеджменту предприятия собеседник не исключил, что «ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700-800 млн руб.».

Москва обязалась построить под ключ два завода — по лицензионному производству автоматов АК-103 (до 25 000 штук в год) и по производству к ним патронов калибра 7,62 мм. Контракты общей стоимостью на $474 млн были подписаны в 2006 г. после прихода к власти Уго Чавеса акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспортом». Изначально производство планировалось запустить к 2009 г., но сроки уже сдвинулись на 2019 г.

Предполагалось, что «Рособоронэкспорт» получит за сопровождение сделки комиссию в 1-2%, а остальные средства будут распределены между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», претендовавшей на 50% от всей суммы, ОАО «Концерн «Ижмаш» ( «Калашников») и КБАЛ.

Как следует из отчетности КБАЛ, в 2009 г. аванс от CAVIM превышал 1,7 млрд руб. К концу 2012 г. 98% денег по контракту были выплачены, а строительство объекта практически встало. В «Рособоронэкспорте» инициировали проверку Федеральной службы по гособоронзаказу. К весне 2013 г. выяснилось, что «СУ-848» выполнила 50% строительно-монтажных работ, из которых по актам были приняты только 9%. Сметную стоимость невыполненных работ «Рособоронэкспорт» оценил в 6,7 млрд руб., которые надо было завершить за счет российской стороны.

В 2015 г. по итогам проверки ФСБ было возбуждено дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а в феврале 2017 г. Лефортовский суд Москвы признал виновным Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» и приговорил к семи годам лишения свободы. Из венесуэльского подряда он вывел через фирмы-однодневки более 1 млрд руб.

Основные показания следствие получило от бывшего финдиректора «СУ-848» Ирины Помещиковой, согласившейся на сотрудничество. По ее словам, зафиксированным в приговоре, одна из схем вывода денег предполагала участие Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. С ней был заключен, а потом расторгнут договор подряда. После этого на основании писем из епархии «СУ-848» в качестве возврата перечислили средства на счета более 50 фирм. Они не имели отношения к строительству, но были контрагентами Екатеринбургской епархии.

Из дела Попельнюхова в 2015 г. было выделено и дело в отношении КБАЛ. Следствие считает, что средства на строительство патронного завода выводились через заключение договора с фирмой-однодневкой по информационно-консультационному сопровождению. В «Ростехе» пояснили, что по выявленным нарушениям корпорация сотрудничает со следствием.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка без страховки вкладов

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у Нового промышленного банка (НПБ), сообщает регулятор. По величине активов на начало июля кредитная организация занимала 441-е место в банковской системе России. НПБ не является участником системы страхования вкладов.

Проблемы в деятельности НПБ возникли из-за рискованной бизнес-модели, которая привела к формированию на балансе значительного количества низкокачественных активов, объясняет решение ЦБ. Банком проводились схемные операции с участием собственников с целью сокрытия реального финансового положения при формальном соблюдении нормативов. Также НПБ нарушал антиотмывочное законодательство и был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

ЦБ три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении НПБ меры надзорного воздействия. Однако руководители и собственники НПБ не предприняли мер для прекращения сомнительных и схемных операций и нормализации деятельности банка, указывает ЦБ. Регулятор подчеркивает, что НПБ не исполнял федеральное законодательство о банковской деятельности и нарушал нормативные акты ЦБ.

НПБ зарегистрирован в Москве. В опубликованной бухгалтерской отчетности банка информация о размере портфеля вкладов не указана.

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