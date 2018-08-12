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ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию

Главное управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что Олег Сенцов покинул колонию. Он находится в колонии и продолжает голодовку, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. «Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

О том, что из Салехарда вылетел самолет с Сенцовым на борту, в ночь на воскресенье сообщила российская журналистка Виктория Ивлева со ссылкой на источник. «Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка — Киев. Все!» — написала она в Facebоok. Когда через несколько часов подтверждение информации не появилось, Ивлева допустила, что ее источник мог быть дезинформирован.

Сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что не может не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. «На данный момент я не могу не подтвердить, не опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги», — говорилось в ее сообщении в социальных сетях.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

Сенцов вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

На этой неделе сестра режиссера и его адвокат Дмитрий Динзе сообщили об ухудшении состояния здоровья Сенцова. По их словам, он почти не встает и сильно потерял в весе.

В субботу ФСИН опровергла эту информацию, заявив, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное и дефицита массы тела не наблюдается. От госпитализации в гражданскую больницу он в письменной форме отказался, добавила ФСИН, а показаний для экстренной госпитализации нет.