В итальянской Генуе обрушился автомобильный мост

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Мобиус оценил вероятность введения контроля за движением капитала в Турции

Существует «реальная возможность», что Турция введет контроль за движением капитала, чтобы остановить падение лиры. Об этом рассказал инвестор Марк Мобиус, передает Bloomberg.

По словам Мобиуса, это был бы «очень и очень плохой пример» для других развивающихся рынков. Инвестор напомнил, что Малайзия поступала подобным образом в 1998 г., и «это были очень и очень плохие новости».

Многие инвесторы уже начали оценивать возможность того, что Турция введет контроль за движением капитала, отмечает Bloomberg. При этом турецкое правительство неоднократно заявляло, что не будет это делать. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также обещал, что страна не станет повышать процентные ставки и просить международном помощи.

Мобиус отметил, что «глубоко обеспокоен» противостоянием США и Турции. Он также не исключил, что в дальнейшем может упасть китайский юань, если торговая война с США продолжится.

На прошлой неделе курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с США. Американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

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