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Полковник Захарченко отказался признать вину в получении взяток

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы, приступившего к рассмотрению дела по существу, отказался признать вину в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию, передает РИА «Новости». По его словам, он не понимает предъявленных ему обвинений.

«К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим», — пообещал в суде Захарченко. Он считает, что инкриминируемые ему обвинения основаны на домыслах, а не на материалах дела или фактах. Выводы следствия полностью искажены, сказал Захарченко.

На данный момент Следственный комитет завершил расследование по трем эпизодам получения полковником взяток (ст. 290 УК). Также завершено следствие по обвинению в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Следствие по другим эпизодам получения взяток продолжается.

Захарченко арестовали в 2016 г. Изначально его подозревали в получении взятки в размере 7 млн руб. Однако во время обыска в квартире полковника были найдены коробки с деньгами - 8,5 млрд руб., 2 млн евро и около $120 млн наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие считает, что в 2014 г. Захарченко с коллегой ради получения взятки инициировали несколько проверок предприятий бизнесмена, занимавшегося ресторанным бизнесом и поставками продуктов. Последний передал вымогателям взятку в размере $800 000, считает следствие.

В 2015 г. Захарченко и его соучастник, по информации следствия, потребовали за покровительство от того же бизнесмена карту сети ресторанов со скидкой 50%. В 2016 г. полковник, используя служебное положение, пытался помешать расследованию уголовного дела о мошенничестве, считает следствие. Он предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о готовящемся обыске.

В МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Следующее заседание суда состоится 23 августа.