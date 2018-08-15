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Дегтярев подал иск о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев подал иск о снятии с выборов своего оппонента - депутата Мосгордумы, основателя строительной группы «СУ-155» Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»). Иск зарегистрирован на сайте Мосгорсуда.

Дегтярев ранее заявлял, что ЛДПР будет добиваться снятия с выборов Балакина, поскольку тот совершил «политическое мошенничество» – избрался в московскую Думу от ЛДПР, а теперь выдвинулся против кандидата от либерал-демократов. Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, указывал Дегтярев.

«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции, – написал Балакин в своем Telegram-канале. – Сначала он подговорил [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского написать нелепое письмо [действующему мэру и кандидату в мэры Москвы Сергею] Собянину с просьбой не регистрировать меня кандидатом в мэры Москвы. Теперь подал в суд с требованием лишить меня регистрации – якобы шесть подписей муниципальных депутатов неправильно оформлены».

Изначально Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры. Это произошло из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать свои подписи в поддержку Балакина недействительными. Однако Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами, поскольку у него недостаточная известность.