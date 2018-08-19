Фигурант дела «Нового величия» написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи

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После освобождения из СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик еще один фигурант дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи. Его публикует «ОВД-инфо».
«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками. При этом обучить их идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать», — написал Полетаев.
Он заявил, что нуждается в любой поддержке — моральной и финансовой. «Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это — быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают», — добавил Полетаев.
Всего фигурантами дела «Нового величия» являются 10 человек. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых рассказал, что был внедрен в группу по заданию.
В четверг суд отпустил 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе остаются четыре фигуранта дела.
Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с запрещенной организацией «Талибан» по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения (Курбан-байрам или Ид аль-Адха). «Так, как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, <…> мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу с завтрашнего дня, в понедельник, в день Арафа, и продлится до дня рождения пророка (20 ноября — ред.) при условии, что “Талибан” ответит взаимностью», — написал президент в Twitter.
Он призвал талибов также подумать о заключении более длительного перемирия. «Мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основываясь на исламских ценностях и принципах. Афганское правительство устранило все препятствия на пути к установлению прочного мира на основе этих беспрецедентных шагов», — заявил Гани.
В июне Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с талибами с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием окончания месяца Рамадан, затем перемирие было продлено до 29 июня.
Курбан-байрам или Ид аль-Адха — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Точная дата празднования может отличаться в разных странах. Российские мусульмане в этом году отпразднуют Курбан-байрам 22 августа.
Как мусульмане отметили Ураза-байрам в Москве
Максим Стулов / Ведомости
Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам
1/12
Максим Стулов / Ведомости
В Соборной мечети Москвы прошел торжественный намаз
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Мусульмане во время торжественного намаза
3/12
Максим Стулов / Ведомости
Председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В впервые поднялся в воздух, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России». «На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил», — сообщила пресс-служба.
Первый опытный образец вертолета Ми-26Т2В будет представлен на международном техническом форуме «Армия-2018». К месту проведения форума вертолет отправится своим ходом, отметила пресс-служба.
От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс бортового оборудования позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.
В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
8/10
AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова доставили в больницу на пятый день сухой голодовки. Об этом сообщается на странице Удальцова в Faceboоk, информацию подтвердил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
«Сергей Удальцов доставлен в 52-ю городскую больницу с предварительным диагнозом “обезвоживание”. Сегодня к нему приехали члены московской ОНК Сергей Гусев и Иван Мельников, в их присутствии была вызвана «скорая», — говорится в сообщении. По словам Мельникова, арестованный оппозиционер жаловался на боли в почках.
Члены ОНК приезжали проверить условия содержания Удальцова, рассказал Мельников. «Удальцов на условия содержания на жаловался, но обратил внимание на то, что в спецприеменике нет ни радио, ни телевизора», — добавил он.
Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. В знак протеста оппозиционер объявил сухую голодовку.
Политика
Новости
Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»
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Следователи заподозрили во взяточничестве нескольких сотрудников ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания», — сообщила пресс-служба.
«Роскосмос» отметил, что тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать взяточничество и иные финансовые преступления на предприятиях ракетно-космической отрасли.
В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». Отмечалось, что при необходимости результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.
В начале июля у РКК «Энергия» сменился руководитель: Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию с должности гендиректора корпорации.
С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Сменено руководство ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «Эра-Глонасс»). Также заявление об увольнении написал директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого расследуется дело о хищениях.
Кроме того, в июле стало известно о расследовании дела о государственной измене в отношении сотрудников головного НИИ отрасли — подмосковного НИИмаша. В связи с этим был задержан 74-летний ученый Виктор Кудрявцев.
Как «Союз» готовят к запуску на МКС
Dmitri Lovetsky / AP
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» с новым экипажем Международной космической станции запланирован на 28 июля с космодрома «Байконур», сообщает «Интерфакс»
1/6
Dmitri Lovetsky / AP
Риски при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок
2/6
Артем Геодакян / ТАСС
Члены основного экипажа: астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндольф Брезник (слева направо)
3/6
Dmitri Lovetsky / AP
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на пути к стартовому комплексу
4/6
Юрий Смитюк / ТАСС
26 июля прошла проверка системы радиосвязи, проведены работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовая закладка массивов цифровой информации
5/6
Bill Ingalls / NASA
Астронавт NASA Рэндольф Брезник в тренажере корабля «Союз МС-05»
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Российские дипломаты экстренно посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в тюрьме Александрии, куда ее перевели в пятницу. Об этом сообщило посольство России в США. По мнению дипломатов, положение россиянки продолжает ухудшаться. «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — говорится в сообщении посольства в Faceboоk.
По данным посольства, Бутину перевели в другую тюрьму в пятницу вечером без объяснения причин, забрав при этом все вещи, книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. Ранее она содержалась в тюрьме в Вашингтоне.
«Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут», — сообщило посольство.
После перевода россиянка 12 часов провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна, рассказали дипломаты. «Теперь она будет содержаться в режиме “административной сегрегации” (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере», — добавили в посольстве.
В субботу адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал о переводе Бутиной в другую тюрьму. Он добавил, что пытается выяснить причину перевода его подзащитной. «Я не был поставлен в известность об этом шаге», — отметил юрист.
Бутина была задержана в США в июле, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутина вину не признает.
По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщали Reuters и The Washington Post.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
1/10
vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
2/10
facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
3/10
vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
4/10
facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
5/10
AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
6/10
vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
7/10
Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
8/10
vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
9/10
instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Он заехал на торжество перед тем, как отправиться в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.
Церемония проходила в австрийском городе Граце. При встрече Путин подарил Кнайсль букет цветов, а позже станцевал с ней. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен танец президента с австрийским министром.
Также на видео попал тост Путина на немецком языке. Как рассказал в субботу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент произнес тост, в котором высказал признательность за приглашение, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал Песков.
Вместе с Путиным на свадьбу прибыл казачий ансамбль, выступление которого было свадебным подарком. Помимо этого президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Что известно о министре иностранных дел Австрии, к которой Путин приехал на свадьбу
PA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN /
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа 2018 г. вышла замуж за 54-летнего инвестора Вольфганга Майлингера. На торжество приехал и президент России Владимир Путин. Кнайсль позвала его в июне 2018 г., когда Путин приехал с официальным визитом в Вену. До сих пор о знакомстве Путина и Кнайсль ничего не было известно
1/7
MICHAEL GRUBER/EPA / TASS
Кнайсль родилась в Вене, но большую часть детства провела в столице Иордании, где ее отец был личным пилотом короля страны Хусейна бин Талала. В студенческие годы она была активистом Amnesty International и Greenpeace
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Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images
Кнайсль – эксперт по Ближнему Востоку. Она изучала право и восточные языки в Венском университете, международные отношения – в Еврейском университете в Иерусалиме и Иорданском университете в Аммане, а также получила докторскую степень за диссертацию о проблеме границ на Ближнем Востоке. На фото: Кнайсль и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Ronald Zak / AP
Кнайсль проработала в министерстве иностранных дел Австрии с 1990 по 1998 г. После чего ушла с дипломатической службы и жила в Зайберсдорфе под Веной, занимаясь небольшим фермерским хозяйством. Тогда же она стала работать внештатным журналистом в немецких и англоязычных СМИ, а также выступала в качестве эксперта
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Heinz-Peter Bader / REUTERS
Как эксперт по международному праву, истории Ближнего Востока и энергетическому рынку Кнайсль преподавала в Дипломатической академии Вены, Европейской бизнес-школе в Рейнгау, а также выступала с лекциями в университетах Ливана. Кроме того, она около десяти лет проработала на кафедре политологии Венского университета
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IMAGO / TASS
Она знает немецкий, английский, французский, арабский, испанский языки. Кроме того, говорит на иврите, венгерском и итальянском языках
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JOE KLAMAR / AFP
Кнайсль — беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. Австрия не выслала российских дипломатов из-за дела Скрипалей. Тогда Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником между Москвой и Лондоном
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Россиянку Марию Бутину, арестованную в США за работу иностранным агентом без регистрации, без объяснения причин перевели в тюрьму Александрии (штат Вирджиния). Об этом ТАСС сообщил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. Ранее россиянка содержалась в тюрьме в Вашингтоне.
«Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром», — рассказал адвокат. Он добавил, что пытается выяснить причину перевода его подзащитной. «Я не был поставлен в известность об этом шаге», — отметил юрист.
Посольство России в США подтвердило «РИА Новости» перевод Бутиной. «Факт перевода подтверждаем», — сказал агентству представитель посольства.
Бутина была задержана в США в июле, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутина вину не признает.
По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщали Reuters и The Washington Post.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
1/10
vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
2/10
facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
3/10
vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
4/10
facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
5/10
AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
6/10
vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
7/10
Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
8/10
vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
9/10
instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина.
Путин прибыл к месту встречи на автомобиле, в связи с чем на всем участке дороги от аэропорта до резиденции были усилены меры безопасности. Местные жители развернули на дороге плакат с надписью на русском языке: «Президент Путин, добро пожаловать в Мезеберге у друзей. Россия вперед!» Некоторые повесили на кустарниках рядом с домами небольшие российские флаги.
CLEMENS BILAN / EPA / TASS
Плакат возле резиденции Меркель
Меркель встретила российского президента на крыльце резиденции, они пожали друг другу руки и прошли внутрь, чтобы сделать совместную фотографию. Также Путин расписался в гостевой книге.
После этого лидеры двух стран вернулись во двор резиденции, чтобы до начала переговоров сделать заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшних переговоров.
Меркель заявила, что собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс. Она выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Также канцлер намерена поговорить с президентом России о ядерной сделке с Ираном, которую, по ее словам, необходимо сохранить. Кроме того, темой переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». По мнению Меркель, даже после его запуска Украина должна сохранить свою роль страны — транзитера газа. Еще один вопрос, который стороны хотят обсудить, — это ситуация в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.
Путин поддержал слова Меркель о сохранении ядерной сделки с Ираном. Говоря о «Северном потоке — 2», он отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Президент отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.
В Сирии, по словам Путина, в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы. Также Путин выразил надежду на улучшение ситуации на Украине, при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.
Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но Путин немного задержался. Перед тем как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager / Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходила свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри (на фото в центре на заднем плане)
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Пресс-служба президента России
Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля стало свадебным подарком российского президента. Путин также подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар
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DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
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Пресс-служба президента России
Путин выступил с тостом на немецком языке, высказал признательность и удовольствие вновь посетить Австрию, пожелал долгих лет молодоженам, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Пресс-служба президента России
Владимира Путина познакомили с собаками министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
7/12
Пресс-служба президента России
Президент России расписался на капоте автомобиля молодоженов, обведя надпись сердцем
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Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
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Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
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DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник прошел в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
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Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
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Президент Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателю Вольфгангу Майлингеру картину, масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар», — сказал Песков.
По его словам, торжество проходило в непринужденной атмосфере, Путин произнес тост на немецком языке, что вызвало аплодисменты у всех гостей. Песков отметил, что тост был «достаточно долгий»: президент высказал признательность в связи с тем, что ему представилась возможность посетить Австрию, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал пресс-секретарь.
При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с ним на торжество прилетел казачий ансамбль. Путин пробыл на свадьбе около часа, перед отъездом он расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».
После свадьбы президент отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager / Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходила свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену
1/12
Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри (на фото в центре на заднем плане)
2/12
Пресс-служба президента России
Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
3/12
Roland Schlager / Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля стало свадебным подарком российского президента. Путин также подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар
4/12
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
5/12
Пресс-служба президента России
Путин выступил с тостом на немецком языке, высказал признательность и удовольствие вновь посетить Австрию, пожелал долгих лет молодоженам, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
6/12
Пресс-служба президента России
Владимира Путина познакомили с собаками министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
7/12
Пресс-служба президента России
Президент России расписался на капоте автомобиля молодоженов, обведя надпись сердцем
8/12
Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
9/12
Roland Schlager / Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
10/12
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник прошел в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
11/12
Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
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На месте обрушения моста в итальянском городе Генуя в субботу нашли тела четверых погибших, сообщает агентство ANSA. Ночью спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек. Позже под завалами было найдено тело еще одного погибшего.
Вечером в субботу стало известно, что в больнице умер один из пострадавших при обрушении. По данным агентства, это 36-летний выходец из Румынии.
Таким образом, число погибших при обрушении моста выросло до 43, пять человек числятся пропавшими без вести. Несколько пострадавших остаются в больницах.
В субботу в Генуе проходит государственная церемония похорон жертв обрушения моста, передает агентство. В Италии 18 августа объявлено днем траура, сегодня были похоронены 19 из 42 погибших. На траурной церемонии присутствовали президент страны Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.
Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.
Премьер-министр Италии 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.
В Италии обрушился автомобильный мост
Imago / Italy Photo Press
В итальянской Генуе обрушился мост, являющийся частью автомагистрали А10, сообщает BBC. Он рухнул на проходящие внизу железнодорожные пути
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Imago/Italy Photo Press
Мост построен в 1960-е гг. и назван в честь инженера Риккардо Моранди. Он также известен как «Бруклинский мост», так как смутно напоминает знаменитый американский мост
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Imago/Italy Photo Press
Высота обрушившегося участка – около 50 м, длина – порядка 200 м, сообщила полиция Италии. Обрушение произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция
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Imago/Italy Photo Press
Agenzia Giornalistica Italia сообщает, что в результате крушения моста вниз могли упасть несколько автомобилей, число погибших может достигать нескольких десятков. О том, что погибших может быть больше 10, также сообщило итальянское агентство Adnkronos со ссылкой на представителя скорой помощи: «Масштабы эпохальны. Десятки погибших среди тех, кто упал с виадука и оказался под завалами...»
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Imago/Italy Photo Press
Агентство ANSA сообщает, что спасатели обнаружили под завалами по меньшей мере 10 автомобилей. По данным на 14.56 мск, одного человека вытащили из-под завалов живым, он доставлен в больницу на вертолете
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Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с президентом на церемонию прибыл казачий ансамбль.
Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. По данным канала, она должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, поскольку президент России прибыл на 10 минут позже. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время в пути.
Торжество проходит на открытом воздухе в коммуне Гамлиц. На церемонии также присутствовали премьер-министр Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
После свадьбы Путин отправился в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии президент пробыл больше часа. Его отъезд транслировал телеканал Oe24. Перед тем как сесть в лимузин, Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».