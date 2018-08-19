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Фигурант дела «Нового величия» написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи

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После освобождения из СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик еще один фигурант дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи. Его публикует «ОВД-инфо».

«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками. При этом обучить их идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать», — написал Полетаев.

Он заявил, что нуждается в любой поддержке — моральной и финансовой. «Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это — быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают», — добавил Полетаев.

Всего фигурантами дела «Нового величия» являются 10 человек. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых рассказал, что был внедрен в группу по заданию.

В четверг суд отпустил 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе остаются четыре фигуранта дела.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

Политика
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Президент Афганистана объявил о перемирии с талибами

Ведомости
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с запрещенной организацией «Талибан» по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения (Курбан-байрам или Ид аль-Адха). «Так, как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, <…> мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу с завтрашнего дня, в понедельник, в день Арафа, и продлится до дня рождения пророка (20 ноября — ред.) при условии, что “Талибан” ответит взаимностью», — написал президент в Twitter.

Он призвал талибов также подумать о заключении более длительного перемирия. «Мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основываясь на исламских ценностях и принципах. Афганское правительство устранило все препятствия на пути к установлению прочного мира на основе этих беспрецедентных шагов», — заявил Гани.

В июне Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с талибами с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием окончания месяца Рамадан, затем перемирие было продлено до 29 июня.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Точная дата празднования может отличаться в разных странах. Российские мусульмане в этом году отпразднуют Курбан-байрам 22 августа.

Как мусульмане отметили Ураза-байрам в Москве

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Политика
Новости

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26 совершил первый полет

Ведомости
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Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В впервые поднялся в воздух, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России». «На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил», — сообщила пресс-служба.

Первый опытный образец вертолета Ми-26Т2В будет представлен на международном техническом форуме «Армия-2018». К месту проведения форума вертолет отправится своим ходом, отметила пресс-служба.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс бортового оборудования позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Сергея Удальцова госпитализировали после пяти дней сухой голодовки

Ведомости
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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова доставили в больницу на пятый день сухой голодовки. Об этом сообщается на странице Удальцова в Faceboоk, информацию подтвердил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Сергей Удальцов доставлен в 52-ю городскую больницу с предварительным диагнозом “обезвоживание”. Сегодня к нему приехали члены московской ОНК Сергей Гусев и Иван Мельников, в их присутствии была вызвана «скорая», — говорится в сообщении. По словам Мельникова, арестованный оппозиционер жаловался на боли в почках.

Члены ОНК приезжали проверить условия содержания Удальцова, рассказал Мельников. «Удальцов на условия содержания на жаловался, но обратил внимание на то, что в спецприеменике нет ни радио, ни телевизора», — добавил он.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. В знак протеста оппозиционер объявил сухую голодовку.

Политика
Новости

Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»

Ведомости
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Следователи заподозрили во взяточничестве нескольких сотрудников ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания», — сообщила пресс-служба.

«Роскосмос» отметил, что тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать взяточничество и иные финансовые преступления на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». Отмечалось, что при необходимости результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.

В начале июля у РКК «Энергия» сменился руководитель: Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию с должности гендиректора корпорации.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Сменено руководство ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «Эра-Глонасс»). Также заявление об увольнении написал директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого расследуется дело о хищениях.

Кроме того, в июле стало известно о расследовании дела о государственной измене в отношении сотрудников головного НИИ отрасли — подмосковного НИИмаша. В связи с этим был задержан 74-летний ученый Виктор Кудрявцев.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Политика
Новости

Российские дипломаты сообщили об ухудшении положения Марии Бутиной

Ведомости
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Российские дипломаты экстренно посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в тюрьме Александрии, куда ее перевели в пятницу. Об этом сообщило посольство России в США. По мнению дипломатов, положение россиянки продолжает ухудшаться. «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

По данным посольства, Бутину перевели в другую тюрьму в пятницу вечером без объяснения причин, забрав при этом все вещи, книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. Ранее она содержалась в тюрьме в Вашингтоне.

«Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут», — сообщило посольство.

После перевода россиянка 12 часов провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна, рассказали дипломаты. «Теперь она будет содержаться в режиме “административной сегрегации” (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере», — добавили в посольстве.

В субботу адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал о переводе Бутиной в другую тюрьму. Он добавил, что пытается выяснить причину перевода его подзащитной. «Я не был поставлен в известность об этом шаге», — отметил юрист.

Бутина была задержана в США в июле, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутина вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщали Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Политика
Новости

Появилось видео танца Путина с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе

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Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Он заехал на торжество перед тем, как отправиться в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Церемония проходила в австрийском городе Граце. При встрече Путин подарил Кнайсль букет цветов, а позже станцевал с ней. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен танец президента с австрийским министром.

Также на видео попал тост Путина на немецком языке. Как рассказал в субботу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент произнес тост, в котором высказал признательность за приглашение, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал Песков.

Вместе с Путиным на свадьбу прибыл казачий ансамбль, выступление которого было свадебным подарком. Помимо этого президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Что известно о министре иностранных дел Австрии, к которой Путин приехал на свадьбу

Политика
Новости

Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Ведомости
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Россиянку Марию Бутину, арестованную в США за работу иностранным агентом без регистрации, без объяснения причин перевели в тюрьму Александрии (штат Вирджиния). Об этом ТАСС сообщил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл. Ранее россиянка содержалась в тюрьме в Вашингтоне.

«Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром», — рассказал адвокат. Он добавил, что пытается выяснить причину перевода его подзащитной. «Я не был поставлен в известность об этом шаге», — отметил юрист.

Посольство России в США подтвердило «РИА Новости» перевод Бутиной. «Факт перевода подтверждаем», — сказал агентству представитель посольства.

Бутина была задержана в США в июле, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутина вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщали Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Политика
Новости

В Германии начались переговоры Путина и Меркель

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина.

Путин прибыл к месту встречи на автомобиле, в связи с чем на всем участке дороги от аэропорта до резиденции были усилены меры безопасности. Местные жители развернули на дороге плакат с надписью на русском языке: «Президент Путин, добро пожаловать в Мезеберге у друзей. Россия вперед!» Некоторые повесили на кустарниках рядом с домами небольшие российские флаги.

Меркель встретила российского президента на крыльце резиденции, они пожали друг другу руки и прошли внутрь, чтобы сделать совместную фотографию. Также Путин расписался в гостевой книге.

После этого лидеры двух стран вернулись во двор резиденции, чтобы до начала переговоров сделать заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшних переговоров.

Меркель заявила, что собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс. Она выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Также канцлер намерена поговорить с президентом России о ядерной сделке с Ираном, которую, по ее словам, необходимо сохранить. Кроме того, темой переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». По мнению Меркель, даже после его запуска Украина должна сохранить свою роль страны — транзитера газа. Еще один вопрос, который стороны хотят обсудить, — это ситуация в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.

Путин поддержал слова Меркель о сохранении ядерной сделки с Ираном. Говоря о «Северном потоке — 2», он отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Президент отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.

В Сирии, по словам Путина, в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы. Также Путин выразил надежду на улучшение ситуации на Украине, при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.

Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но Путин немного задержался. Перед тем как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Песков рассказал о подарках и тосте Путина на свадьбе австрийского министра

Ведомости
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Президент Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателю Вольфгангу Майлингеру картину, масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар», — сказал Песков.

По его словам, торжество проходило в непринужденной атмосфере, Путин произнес тост на немецком языке, что вызвало аплодисменты у всех гостей. Песков отметил, что тост был «достаточно долгий»: президент высказал признательность в связи с тем, что ему представилась возможность посетить Австрию, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал пресс-секретарь.

При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с ним на торжество прилетел казачий ансамбль. Путин пробыл на свадьбе около часа, перед отъездом он расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

После свадьбы президент отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 43

Ведомости
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На месте обрушения моста в итальянском городе Генуя в субботу нашли тела четверых погибших, сообщает агентство ANSA. Ночью спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек. Позже под завалами было найдено тело еще одного погибшего.

Вечером в субботу стало известно, что в больнице умер один из пострадавших при обрушении. По данным агентства, это 36-летний выходец из Румынии.

Таким образом, число погибших при обрушении моста выросло до 43, пять человек числятся пропавшими без вести. Несколько пострадавших остаются в больницах.

В субботу в Генуе проходит государственная церемония похорон жертв обрушения моста, передает агентство. В Италии 18 августа объявлено днем траура, сегодня были похоронены 19 из 42 погибших. На траурной церемонии присутствовали президент страны Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.

Премьер-министр Италии 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.

В Италии обрушился автомобильный мост

Политика
Новости

Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с президентом на церемонию прибыл казачий ансамбль.

Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. По данным канала, она должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, поскольку президент России прибыл на 10 минут позже. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время в пути.

Торжество проходит на открытом воздухе в коммуне Гамлиц. На церемонии также присутствовали премьер-министр Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

После свадьбы Путин отправился в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии президент пробыл больше часа. Его отъезд транслировал телеканал Oe24. Перед тем как сесть в лимузин, Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии