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Фигурант дела «Нового величия» написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи

После освобождения из СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик еще один фигурант дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи. Его публикует «ОВД-инфо».

«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками. При этом обучить их идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать», — написал Полетаев.

Он заявил, что нуждается в любой поддержке — моральной и финансовой. «Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это — быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают», — добавил Полетаев.

Всего фигурантами дела «Нового величия» являются 10 человек. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых рассказал, что был внедрен в группу по заданию.

В четверг суд отпустил 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе остаются четыре фигуранта дела.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде