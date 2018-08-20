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Экс-президент «Ростелекома» Сергей Калугин ушел из Минкомсвязи

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

С марта 2013 г. до марта 2018 г. Калугин руководил «Ростелекомом». Покинув пост президента госоператора, он в конце марта 2017 г. пришел в Минкомсвязи.

В начале мая 2017 г. стало известно, что Калугин будет курировать такие направления, как прокладка оптоволоконной линии связи на Дальнем Востоке, а также единую систему передачи данных для госорганов и промышленный интернет.

На момент публикации заметки Сергей Калугин не ответил «Ведомостям».

Одновременно Медведев подписал распоряжение о назначении Максима Паршина заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До недавнего времени он руководил департаментом развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.

После смены министра связи (этот пост после ухода Николая Никифорова занял руководитель аналитического центра при правительстве Константин Носков) в Минкомсвязи продолжаются кадровые перестановки. Свои должности покинули Алексей Козырев, Михаил Евраев, Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов. Назначены пока три новых замминистра. Помимо Паршина это бывшие заместители Константина Носкова из аналитического центра Евгений Кисляков и Олег Войтенко.

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