Кремль не исключил посещение Путиным крупнейших военных учений
Президент Владимир Путин может посетить крупнейшие военные учения «Восток-2018». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не исключаю такой возможности», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. «Если президент примет такое решение, мы сообщим об этом», – добавил Песков. Он уточнил, что президент не сможет участвовать в форуме «Армия-2018», но направит его участникам видеообращение. Форум пройдет в подмосковном парке «Патриот» 21–26 августа.
Масштабные учения «Восток-2018» запланированы на август – сентябрь. В них будут участвовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что эти маневры станут беспрецедентным по масштабам. В них примут участие также военные Китая и Монголии.
Путин 20 августа объявил внезапную проверку боеготовности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО), дальней и военно-транспортной авиации. Проверка, состоящая из комплекса 16 учений, продлится с 20 по 25 августа. Шойгу отмечал, что действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки будут учитываться при проведении учений «Восток-2018».