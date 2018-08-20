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Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах

Верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО), дальней и военно-транспортной авиации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС. Проверка продлится с 20 по 25 августа.

Комплекс из 16 специальных учений проводится перед масштабными маневрами «Восток-2018». Учебные мероприятия начались в 5 утра по московскому времени и затронули ВВО, ЦВО, ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию. Шойгу уточнил, что действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья изучит мобилизационное развертывание.

«На всех этапах проведения обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду», – подчеркнул министр.

Он добавил, что результаты проверки будут учитываться при проведении масштабных маневров. Cтратегическое учение «Восток-2018», запланированное на август – сентябрь, состоится на территории двух военных округов – Восточного и Центрального. Сценарий этих боевых учений предусматривает практическую отработку возможных столкновений.

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