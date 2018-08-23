Политика

Новости

Патрушев и Болтон не смогли согласовать совместное заявление после переговоров

Cоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они не подписали совместное заявление по итогам переговоров, передает Reuters.

По словам Болтона, они не смогли подписать совместное заявление после встречи из-за вопроса вмешательства России в выборы США. Болтон отметил, что предупредил Патрушева о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут осенью.

«Я дал понять, что мы не допустим вмешательства в 2018 г., и мы были готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это», – заявил Болтон.

Итоговое заявление не было подписано из-за позиции США, заявил Патрушев. «Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»). В свою очередь Россия предложила в ответ внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела стран, сказал Патрушев. По его словам, именно тогда американская сторона и отказалась подписывать заявление.

Встреча Патрушева и Болтона прошла в Женеве в четверг, 23 августа. Они должны были обсуждать международную повестку дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности, сообщал «Интерфакс».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США